El gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló anunció el domingo que no renunciará debido a la indignación pública que generó la filtración de un chat en línea repleto de insultos, pero no buscará reelegirse ni seguirá al frente de su partido pro estadidad. Foto: EL HERALDO (22/07/2019 - 09:12 AM)

