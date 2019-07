Hondureño Rigo Rivas no descarta salir del Inter de Milán en la próxima temporada

ROMA, ITALIA.- Uno los jugadores más destacados de la Selección Sub-23 de Honduras en la serie de dos partidos ante Nicaragua, Rigoberto Rivas, salió muy contento luego de confirmar el boleto al Preolímpico.



"Estamos muy contentos por pasar de ronda, ahora a recuperarnos y prepararnos", dijo Rivas.

Rivas realizó su análisis de ambos encuentros con la H ante los pinoleros. "En el partido de ida jugamos bien y hoy el equipo funcionó bien, tuvimos el balón y me gustó el equipo".



Conociendo el tema que el jugador no será parte de la delegación catracha que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el futbolista mencionó que ahora le toca regresar a su equipo.



"Sí. Ahora me toca viajar a Italia con la alegría de saber que pasamos", confesó Rivas.

"Todavía no lo sé, apenas llegue a Italia iré a hablar con mi agente de eso y con el Inter", agregó.



Por último, el legionario catracho reconoció que debe tomar la determinación de dónde continuará su carrera. "Hay algunas ofertas pero tengo que decidir con mi agente", insistió.