Arca de Noé ya no puede pagar alquiler por Joya Grande a la OABI

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La empresa o sociedad que tiene a cargo el zoológico Joya Grande, denominada Servicios Veterinarios Arca de Noé, con inversionistas de Guatemala y Honduras, no tiene suficientes ingresos para pagar el compromiso del alquiler.

El convenio con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) establece el pago de 175 mil lempiras mensuales de alquiler de local y de los animales para ser explotados.

El compromiso se firmó por cinco años, partiendo del 1 de abril de 2014 y vencía el 1 de abril de 2019, es decir, desde hace tres meses caducó.

María Díaz, quien está al frente de la empresa Arca de Noé, declaró que en los últimos tres meses no ha habido renovación de contrato, pero ya están en ese trámite con la OABI.

VEA: Zoológico Joya grande, un paraíso en crisis por falta de ingresos

El problema es la burocracia y que esa entidad han cambiado varias veces de director y eso ha retrasado el trámite.

Detalló que la renta que ella se comprometió a pagar a la OABI es de 175 mil lempiras mensuales, pero ha sido imposible recaudarla.

175 mil lempiras mensuales debe pagar Arca de Noé a la OABI de renta por Joya Grande.

“No se ha podido recaudar desde hace tiempo esa renta y en eso estamos, evaluando cómo logro pagar esa renta”, explicó.

La deuda suma más de un millón de lempiras, porque son más de seis meses, aseguró la veterinaria.

Los demás compromisos que significan alimentación de los animales y pago de empleados, eso está al día, solo la renta no pueden cumplir, justificó.

Confió que ella decidió tomar el zoológico por amor a los animales y porque en aquel tiempo era rentable, sin embargo, en la actualidad ha bajado demasiado la solvencia de la gente y son pocas las visitas.

La empresaria no detalló sobre los ingresos mensuales que tienen, aduciendo que “no es conveniente proporcionarla”, precisó.

El problema, según la veterinaria, es que la gente cree que el zoológico está siendo manejado por el gobierno y por eso no lo visitan.

Además, con tantas cosas que han pasado en el proceso de aseguramiento, mucha gente ha tenido miedo de llegar.

Operaciones

Sobre el hacinamiento en algunas de las jaulas, la doctora defendió que no es alto, como el de la cárcel de San Pedro Sula.

EL HERALDO le consultó si ese espacio donde hay dos leones es el adecuado y ella contestó que “no es el adecuado posiblemente, porque podían tener más espacio”.

Agregó que, “acuérdese que yo estoy rentando el zoológico, yo no lo hice, lo estoy rentando y no he podido hacer inversión mayor porque no tengo dinero”.

Si los turistas llegan sí podrá hacer inversión y ampliar el espacio para el cautiverio de los animales, precisó.

“Nadie me ayuda, el gobierno no me hace recintos nuevos”, reclamó la experta en el manejo animal.

Consultada sobre si es normal que los felinos solo coman una vez al día, refirió que eso establece la dieta y hay un día a la semana que no se les da comida.

En cuanto a las aves desplumadas y otros animales golpeados en el zoológico, indicó que ella ha recibido animales decomisados y muchos llegan golpeados porque se han enfrentado entre ellos.

VEA TAMBIÉN: FOTOS: Joya Grande, un zoológico que sufre por falta de recursos económicos

Sobre las guacamayas desplumadas indicó que solo es una que llegó así y no ha logrado que deje de quitarse las plumas debido a que es parte de su comportamiento, pero las demás están bien.

Sobre las avestruces que también se miran desplumadas, precisó que el problema es que llueve y se mojan y eso causa que se les caigan las plumas.

Sobre el espacio para los hipopótamos refirió que tienen tres estanques para los cinco animales de esta especie con el que recientemente nació y ahorita están bien.

Díaz aseguró que en todo caso, a quien le corresponde mejorar la infraestructura es al gobierno.

“Si usted renta una casa, ¿a quién le corresponde hacer la reparación, al que renta o al dueño?”, cuestionó.

La empresaria guatemalteca aseguró que están trabajando con la OABI para buscar la forma de tener mejores ingresos y solventar la deuda.

Al mismo tiempo se está buscando apoyo con otras organizaciones del Estado para el cuidado de los animales.