Instagram prueba a ocultar el número de likes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Instagram allana el camino para uno de sus cambios más revolucionarios: ocultar el número de likes en las fotografías y la cantidad de reproducciones en los videos.

La iniciativa de la red social ya está en operación en siete países: Canadá, Australia, Italia, Irlanda, Japón, Brasil y Nueva Zelanda.

"Actualmente estamos realizando una prueba que oculta la cantidad total de 'me gusta' y las vistas de video para algunas personas", anunció Instagram.

La compañia explicó que el experimento obedece a que "queremos que sus amigos se centren en las fotos y los videos que comparte, no en la cantidad de 'me gusta' que reciben".

Algunos expertos sostienen que la aplicación quiere combatir las críticas de que tales cargos afectan la salud mental y hacen que las personas se sientan mal cuando se comparan con otras personas.

Para otros, es parte de una estrategia para luchar contra los números logrados artificialmente en la red social, más que el tema de salud mental, debido a que los autores de las imágenes todavía podrán ver las cantidades.

La empresa aclaró esto último: "Aún puedes ver tus propios 'me gusta' tocando en la lista de personas que les han gustado, pero tus amigos no podrán ver cuántos 'me gusta' has recibido en tu publicación".

Instagram es, junto a WhatsApp, propiedad de Facebook y una de las redes sociales con mayor crecimiento en los últimos años. En junio de 2018 superó la barrera de los 1,000 millones de usuarios.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



