Estas son las cinco películas de Marvel para los próximos dos años

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El gran éxito en taquilla que dejó la cinta Avengers: Endgame parece haber alentado al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, a desvelar su plan de películas y series para los próximos dos años. Les adelantamos que es todo un espectáculo. Claro, si eres fans de la franquicia.



El plan fue presentado en el tradicional Comic Con de San Diego, el sábado, y entre las promesas está una plataforma de streaming Disney+, que producirá seis series originales, desempolvado antiguos personajes de Marvel.



1. Black Widow

En cuanto a películas, la anunciada fase 4 de Marvel iniciará con la cinta Black Widow, algo ya anunciado. Será dirigida por Cate Shortland. La estrella de este filme será Scarlett Johansson en el papel de Natasha Romanoff que viene interpretando desde Iron man 2.



Pero si eso ya les parece bueno, esperen que hay más. Dentro del reparto está David Harbour (de Stranger Things) como Alexei, Florence Pugh como Yelena, O-T Fagbenle como Mason y Rachel Weisz como Melina.



La película se estrenará el 1 de mayo de 2020, así que ya saben, tienen una cita.



2. The Eternals

Solo unos meses después llagará The Eternals, que se estrenará el 6 de noviembre de 2020.



La película promete mucho y contará la historia de una raza especial de superhéroes en el universo Marvel que fue creada por Jack Kirby en los 70. ¿Emocionados? Seguramente sí.



Y es que Marvel lo tuvo todo planeado desde un principio, pues actualmente ya conoces a uno de esos superhéroes. Sí, se trata de Thanos, ¿sorprendidos? Resulta que Thanos era uno de estos aliens creados hace 35 mil años.

En la cinta aparecerán Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite) y Don Lee (Gilgamesh).



3. Shang-Chi

El tercer filme se estrenará el 12 de febrero de 2012 y será Shang-Chi and the legend of the ten rings. El título en español aún no ha sido revelado. Será dirigirá por Destin Daniel Cretton.



Shang-Chi, mitad chino, mitad estadounidense, cuenta la historia de un maestro de las artes marciales creado por Steve Englehart a comienzos de los 70.



4. Dr. Strange

Ese mismo año, Marvel decide llevar a la pantalla personajes que actualmente amas. El 7 de mayo llegará Dr. Strange in the multiverse of madness, con Benedict Cumberbacht otra vez en la piel del cirujano devenido hechicero y Elisabeth Olsen de regreso en su papel de la Bruja Escarlata.



Esta cinta viene con un "as bajo la manga", pues su director, Scott Derrickson, el mismo de la primera película, anticipó que llevará la trama hacia el horror con toques góticos; y tomando en cuenta sus antecedentes con filmes como El exorcismo de Emily Rose y Siniestro, habrá que prepararse.



5. Thor: love and thunder

Para finalizar con estos dos años llenos de producciones, el 5 de noviembre de 2021 llega Thor: love and thunder, la cinta nuevamente será dirigida por Taika Waititi.



La pregunta del millón: ¿Chris Hemsworth estará en Thor: love and thunder? Hay buenas noticias, chicas, pues el cotizado actor estadounidense sí estará de regreso a la pantalla grande.



Una de las novedades del filme es que el dios del trueno esta vez será diosa, con Natalie Portman portando el martillo.