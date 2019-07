Donald Trump reitera sus ataques racistas contra cuatro congresistas demócratas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo sus ataques contra cuatro congresistas demócratas de origen extranjero a las que calificó de "débiles e inestables" y pidió que presentaran "disculpas a Estados Unidos".



"No creo que las cuatro congresistas sean capaces de amar a nuestro país", tuiteó el presidente estadounidense a propósito de Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib.



"Deberían presentar sus disculpas a Estados Unidos (e Israel) por las horribles (y odiosas) cosas que dijeron", añadió. "Destruyeron el Partido Demócrata, ¡pero son personas débiles e inestables que no podrán destruir de ninguna manera nuestra gran nación!".



Trump lleva una semana recibiendo críticas por sus ataques contra esas congresistas a las que aconsejó varias veces "regresar" a los países de "donde vienen", aunque tres de ellas nacieron en Estados Unidos.



Ocasio-Cortez (Nueva York), Omar (Minnesota), Pressley (Massachusetts) y Tlaib (Michigan) respondieron antes en la semana denunciando ataques "abiertamente racistas" del presidente.



El martes, la Cámara de Representantes del Congreso, de mayoría demócrata, adoptó una moción para condenar "firmemente los comentarios racistas" de Trump, que le granjearon críticas de dirigentes extranjeros como la canciller alemana, Angela Merkel.



Pero esas críticas no frenan al presidente estadounidense, que parece dispuesto a mantener ese tipo de discursos para movilizar a su base electoral para ser reelegido durante las presidenciales de 2020.



El miércoles, un mitin del presidente en Carolina del Norte provocó un escándalo cuando sus seguidores empezaron a gritar "¡Devuélvanla!" a propósito de Ilhan Omar, hija de refugiados somalíes.



Trump se distanció un poco de lo ocurrido al asegurar que esos cánticos no le habían gustado.



Tras las elecciones de mitad de mandato, en las que se convirtió en una de las dos primeras mujeres musulmanas elegidas en el Congreso, junto con Rashida Tlaib, Omar suscitó controversia con comentarios sobre Israel que varios parlamentarios consideraron antisemitas.