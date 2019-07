Presionan a hoteles en EE UU para que no alojen a migrantes detenidos

DETROIT, ESTADOS UNIDOS.- Hay un nuevo objetivo en el debate migratorio en Estados Unidos: los hoteles.



Grupos defensores y sindicatos están presionando a Marriott, MGM y otros para que no alojen a migrantes que han sido arrestados por las autoridades.



Durante décadas, el gobierno ha detenido ocasionalmente a migrantes en hoteles y advierte que tendría que dividir a las familias si los hoteles no cooperan.



Es el ejemplo más reciente de una industria privada atrapada en la lucha política de un sistema migratorio rebasado.



Las aerolíneas American y United Airlines dijeron el año pasado que no querían transportar a niños migrantes separados de sus padres. Greyhound pidió a las autoridades no dejar a los inmigrantes dentro de sus estaciones de autobuses.

Más recientemente, grupos de inmigración han criticado a Enterprise por alquilar furgonetas a agentes federales y al Banco PNC por financiar centros de detención privados.

A los hoteles no les gusta meterse en la política. Están acostumbrados a aceptar negocios sin preguntar y a sintonizar los televisores de sus lobbys con canales no políticos. También están acostumbrados a trabajar con el gobierno, ya sea para alojar a víctimas de inundaciones, contratistas de defensa o conferencias.



Pero cuando el gobierno de Trump anunció hace unos días el arresto de arresto familias migrantes y que podría usar hoteles, las grandes compañías respondieron.

Marriott, Hilton, Choice Hotels, Best Western, Wyndham, Hyatt, IHG y MGM Resorts publicaron declaraciones donde dijeron que no querían que sus hoteles fueran utilizados para detener a los migrantes.

53 mil individuos bajo custodia

tenía ICE hasta mediados

de julio, incluyendo 311

miembros de familias.





Los hoteles se sintieron presionados por sus sindicatos, que representan a miles de migrantes, así como por clientes molestos por las recientes escenas de hacinamiento y otras condiciones miserables en los centros de detención.



"Los hoteles están destinados a dar la bienvenida a personas de todo el mundo, no a encarcelarlos", dijo D. Taylor, presidente del sindicato de trabajadores hoteleros Unite Here.

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Matthew Albence, informó que la agencia usa hoteles "estratégicamente" para mantener unidas a las familias antes de transferirlas a los centros de detención o deportarlas.



Hasta el 16 de julio, la agencia tenía 53,459 individuos bajo custodia, incluyendo 311 miembros de familias.

El ICE no dijo si está usando hoteles para detener a los migrantes.



Una cadena nacional, Motel 6, enfrentó demandas legales después de que fue acusada de compartir los nombres de los huéspedes con las autoridades de inmigración.