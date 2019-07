"Le prometí que íbamos a estar juntos": padre de migrante hondureña que se quitó la vida en EEUU

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Con un grillete en su pie, el hondureño Manuel Gámez, llegó hasta donde su pequeña Heydi Gámez en Nueva York, pero esta vez, ella ya no pudo abrazarlo y decirle cuánto lo amaba

Y es que al enterarse que su padre había sido detenido por agentes de ICE, la menor decidió quitarse la vida, lo que inicialmente le ocasionó muerte cerebral, pero fue este viernes que su familia determinó desconectarla de los cables que la mantenían respirando.

Fueron cuatro años en los que Heydi Gámez esperó con ansias la llegada de su padre a territorio estadounidense para volver a ser una familia, pero cuando esto sucedió, fue demasiado tarde, la joven estaba acostada en la camilla de un hospital y entubada para poder respirar.

Con el corazón roto y lleno de impotencia, Manuel Gámez, lamentaba no haber podido llegar antes y salvar la vida de su pequeña, al contrario, tenía que tomar una difícil decisión: dejarla ir. Heydi Gámez fue desconecta de la respiración artificial y murió a los 13 años de edad.

La pequeña vivía en Estados Unidos con una tía tras recibir asilo a la edad de 9 años. En una entrevista para la cadena Univisión su padre lamentaba la ocurrido y se reprochaba: "Yo le prometí que íbamos a estar juntos".

Según comentó una de las tías de la menor, Heydi se ilusionaba cada vez que su padre salía de Honduras con rumbo a Estados Unidos, pero al enterarse que este no podía cruzar la frontera se encerraba en su cuarto y no hablaba con nadie.

"Ella lloraba siempre que nosotros decíamos que él no iba a venir. Se encerraba en su cuarto y aunque nosotras quisiéramos hablar con ella, esta no quería", contó Zoila Gámez García, tía de Heydi.

En el tercer viaje Manuel fue arrestado por los agentes de inmigración y la noticia impactó tanto a la menor, que decidió quitarse la vida. Una de sus tías la encontró cuando trató de suicidarse.

