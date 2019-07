Hondureña asesinada en EEUU: “Mami, ese hombre no me deja de acosar”

Redacción

IOWA, ESTADOS UNIDOS.-“Mami ese hombre no me deja de acosar, estoy asustada, ya quiero cambiarme de casa”. Estas fueron las palabras que la hondureña Rossibeth Flores Rodríguez, de 27 años, le dijo a su madre en una conversación telefónica hace una semana.



La joven madre fue asesinada junto a sus dos hijos en el complejo Laurel Village, en el estado de Iowa, Estados Unidos, a manos de un hombre de origen guatemalteco identificado como Marvin Orellana Escobar, que según reportó la policía de dicha ciudad fue arrestado el día del asesinato.



El homicida atacó con arma de fuego a la hondureña y sus hijos, identificados como Grecia Daniela Flores de 11 años y Ever José Mejía Flores de 5, el pasado martes en medio de una discusión, tiempo después fue capturado.

Rosa Bety Rodríguez, madre de la joven asesinada, relató entre lágrimas que Rossibeth Flores junto a sus dos hijos partió hacia Estados Unidos el 2 de febrero desde el municipio de El Paraíso, Copán con el propósito de sacar a su familia adelante.



“Ella me dijo que quería superarse y que la única forma era aprovechar que las autoridades de migración del país del norte estaban brindando asilo”, relató.



“Inmediatamente varios amigos y familiares le reunimos un dinero, pero hacía falta una parte y fue en ese momento que nos comunicamos con Marvin”, ya que él era considerado como una persona de confianza porque había vivido en la casa junto a su exmujer por más de dos años.



La acongojada mujer relató que Orellana Escobar se fue de El Paraíso hacia su natal Guatemala, luego partió hacia Estados Unidos, pero siempre siguió en comunicación con los familiares, fue así que le pidieron ayuda para ajustar el dinero que estaba pidiendo el coyote.



El hombre accedió y además le ofreció su casa, en donde vivía junto a su esposa, una norteamericana identificada como Mariah Esquivel López. La madre indicó que su hija tardó 15 días en llegar a Estados Unidos, en donde pidió asilo. “Una vez allá, me comentó que estaba feliz, ya que estaba trabajando instalando techos para una pequeña empresa de construcción propiedad de Orellana Escobar y que estaba ganando muy bien, pero desde hace un mes el guatemalteco comenzó a acosarla y a pedirle que tuvieran una relación sentimental, pero Rossibeth se negó. A raíz de esa decisión, el supuesto hechor la despidió de la empresa y además comenzó a difamarla con sus amigos, pero aún así seguía acosándola”, relató la madre de la joven.



Varias personas que conocieron a Marvin manifestaron que cuando estuvo viviendo en El Paraíso muchos le tenían miedo ya que lo consideraban una persona agresiva porque todo el tiempo andaba armado y ya había amenazado a mucha gente.



Notificó lo que hizo

Según medios locales de Iowa, minutos antes de las 11:00 de la noche del martes, un hombre que se identificó como Marvin Oswaldo Orellana Escobar llamó a la Policía de la ciudad notificándoles que había ultimado a la hondureña y sus dos hijos.



De acuerdo con el informe policial, los tres cuerpos fueron encontrados a eso de las 11:00 de la noche por oficiales que fueron enviados al complejo de apartamentos en Laurel Village. Las investigaciones preliminares efectuadas por la Policía indican que el hombre estaba discutiendo con Flores Rodríguez. En medio de la pelea, Marvin Esquivel disparó su arma contra los niños y la joven hasta matarlos a los tres.



“Todo lo que sabemos es que hubo una especie de disputa entre este hombre y la víctima, quien terminó, presuntamente, disparando a tres personas, por ello es muy triste”, dijo el sargento de la policía Paul Parizek. Orellana Escobar enfrentará una condena por el asesinato en primer grado de tres personas, según informó el sargento.



El guatemalteco está ilegalmente en el país y se encuentra detenido en un centro federal de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).“Fue previamente deportado de los Estados Unidos en 2010 y nuevamente en 2011”, dijo el portavoz de ICE, Shawn Neudauer.

Los vecinos de la zona de Laurel Village aseguraron que el victimario ya había tenido varios actos de violencia.