Lizbeth Rodríguez de Exponiendo Infieles de Badabun termina con su novio Tavo Betancourt

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras ser testigo de cientos de rupturas amorosas, ahora, Lizbeth Rodríguez, presentadora del programa Exponiendo Infieles del canal de YouTube , Badabun vive la propia.



La famosa youtuber mexicana confirmó, a través de un video, que terminó con su novio Tavo Betancourt, con quien llevaba más de 8 meses de relación y quien aseguraba, en su momento, era el amor de su vida.

Según explica la joven, con el paso del tiempo las prioridades de cada uno fueron cambiando, un mensaje que dio motivo a especulaciones sobre una tercera persona en la relación, más aún cuando Lizbeth Rodríguez reveló que sigue amando al hombre con el que derrochó amor en la redes sociales.

"Hace 8 meses salvé a este príncipe del dragón y me lo llevé a mi castillo… Siempre voy a estar agradecida con la vida por haberme puesto a esta hermosa persona. He aprendido tanto, y he sentido tantas cosas que jamás me imaginé! Eres de las más valiosas experiencias que he tenido en mi vida! A pesar de todo lo bueno y lo malo, siempre estarás en mi corazón", comenzó escribiendo Lizbeth dando indicios de que su relación había terminado.

La situación se volvió más clara a media que la presentadora seguía escribiendo. "Sólo deseaba que estuviéramos juntos luchando todas las batallas... te amo.Y siempre, siempre, tendrás en mí a esa amiga que te defenderá de todos, te escuchará y te aconsejará", revelando así el fin del noviazgo.

Pero como toda buena youtuber, fiel a sus más de 8 millones de seguidores, Lizbeth Rodríguez publicó un video en su cuenta explicando y confirmado lo temido por muchos.

Por primera vez, la presentadora se quedó sin palabras e indicó que no sabía cómo abordar el tema, algo muy extraño en ella, tomando en cuenta que realizando su trabajo, fue testigo de un sin número de situaciones similares, pero claro, no fue lo mismo cuando la afectada era ella.

"Aquí toda la verdad. Adiós Tavo", tituló el materia, en el que explicó que hizo el video porque sus fans esperaban una explicación sobre el tema. Tras una breve introducción reveló como se conoció con Tavo, para luego confirmar que había terminado, pero quizá la parte más esperada por todos, era saber el motivo de la ruptura ¿engaños?.

"La razón por la que decidimos terminar realmente no es tan complicada y aunque le dimos muchísimas vueltas porque intentamos a toda costa permanecer con esto tan hermoso que compartimos y que era especial y era nuestro, de repente nuestra relación se volvió mas de ustedes que nuestra", añadió visiblemente conmovida Lizbeth.

Al parecer la pareja quedó en buenos términos, pues la chica Badabun indicó que su ahora exnovio es un muy buena persona.

"Tavo y yo comenzamos más a extrañaros y vivir de nuestros recuerdos".