 Irán insinúa que EEUU pudo abatir uno de sus propios drones "por error"

TEHERÁN,- Estados Unidos pudo abatir "uno de sus propios" drones "por error" en el estrecho de Ormuz, estimó el viernes el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Abas Araghchi, desmintiendo que la República Islámica haya perdido un aparato teledirigido la víspera.



"No perdimos ningún dron en el estrecho de Ormuz ni en ninguna otra parte. Me preocupa que el USS Boxer haya abatido uno de sus propios (drones) por error", afirmó Araghchi en Twitter, en alusión al navío anfibio que, según el presidente estadounidense Donald Trump, habría destruido un dron iraní el jueves en el estrecho de Ormuz.



Trump anunció el jueves el derribo del aparato iraní que, según él, se había acercado peligrosamente de un navío estadounidense y había ignorado varios llamados a que se alejara.



Según él, el dron iraní se acercó a menos de 1.000 yardas (un poco menos de 1.000 metros) del navío anfibio USS Boxer que tomó una "acción defensiva".



"El dron fue destruido inmediatamente", señaló.



Desde la ONU, el canciller iraní, Mohamad Javad Zarif, dijo que no tenía información sobre la pérdida de ningún dron.