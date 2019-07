Actor Fernando Carrillo y Laura Flores se insultan duramente

Ciudad de México, México.-

El actor venezolano y exgalán de telenovelas Fernando Carrillo respondió en redes sociales a los insultos hechos por Laura Flores hacia su persona. Y es que en un programa de televisión en México la actriz lo calificó como "irrespetuoso" y "naco".



Flores se refirió hacia él de esa manera debido a la "experiencia" que tuvo mientras convivieron durante varios meses cuando protagonizaron una telenovela en el año 2000.



Pero fue gracias a sus seguidores, que Carrillo se enteró de las declaraciones de Flores y la tildó de "envidiosa" e "hipócrita".



Y como era de esperarse, las afirmaciones de la actriz de Piel de Otoño no sentaron nada bien a Carrillo, quien al principio no creía que su compañera de trabajo dijera eso sobre su persona, "no creo que dijera eso", escribió inicialmente.



Pero una vez viendo el video y al ver que era cierto, el galán de telenovelas explotó contra su excompañera de trabajo.



"Eso solo habla de quien es ella. Además de hipócrita es la única actriz con la que trabajé en México que no es una verdadera estrella como Thalia o Adela", escribió Carrillo en Twitter.



Agregó: "Es falsa y envidiosa, no tan linda y ahora corroboramos que es hipócrita. Dios la bendiga", señaló el actor venezolano quien fue galán de Thalía en la telenovela de Televisa Rosalinda.



Finalmente texteó: "Solo demuestra lo mala persona que es, algún día te cuento mi versión de los hechos" confesó Carrillo a uno de sus seguidores de la red social".