Reaccionan molestas hija y sobrina de "El Chapo" Guzmán tras sentencia del capo

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Molestas salieron de la Corte la hija y sobrina del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán porque autoridades no las dejaron ver al capo durante su sentencia condenatoria.



"Para mí es el peor día de mi vida. Devastador. No quisiera volviera a vivir este día de mi vida", expresó Rosa Isela Guzmán, hija del capo, quien residen en Estados Unidos.



Seguidamente dijo que tenía "mucho coraje de que la única vez que lo íbamos a mirar y nos echaron los marshals (agentes) para que nos estuvieran vigilando y se portaron muy duros con nosotros".



Por su parte, Danya, sobrina del líder del cártel de Sinaloa lamentó haber viajado desde México para ver el juicio desde un televisor en una de las salas de la Corte de Nueva York. "Vine desde Sinaloa (México) y ni si quiera me dejaron estar presente en la audiencia de él".



Al preguntársele a la hija de "El Chapo" cómo recibió la noticia su abuela, la mamá del traficante, ella dijo que María Consuelo Loera Pérez no sabía nada de lo que pasó y que sería mejor si no se daba cuenta.



Por último, Isela Guzmán le mandó un mensaje a su padre: "Lo quiero mucho. Ahí voy a estar presente siempre apoyándolo. Su familia, sus hijos, todos vamos a estar ahí".

