Infantino rechaza crítica de Blatter a reformas en África  

EL CAIRO, EGIPTO.- El presidente de la FIFA Gianni Infantino rechazó las críticas de Joseph Blatter de que la operación de limpieza del organismo rector del fútbol en África es una forma moderna de “colonialismo”.



“Me tuve que reír”, replicó Infantino el jueves.



Blatter, el expresidente de la FIFA que cumple una suspensión de seis años del fútbol, describió la decisión de nombrar a la secretaria general de la FIFA Fatma Samoura como delegada general para África por seis meses como “un nuevo aspecto de colonialismo”, en una declaración que le proveyó a la BBC esta semana.



Blatter dijo además que eso va contra las reglas de la FIFA, porque las asociaciones nacionales de fútbol son miembros de la FIFA, pero los organismos continentales no lo son.



"Tengo que decir que estoy realmente confundido por algunos de los comentarios”, dijo Infantino, refiriéndose en general a una serie de críticas a la decisión de la FIFA de intervenir y supervisar la reforma de la Confederación Africana de Fútbol.



Entonces, en alusión directa a su predecesor Blatter, Infantino dijo: “¿Qué quiere decir, colonización? No lo sé. No es parte de mi vocabulario. Pero sé lo que significa colaborar... Todos sufrimos cuando vemos lo que está sucediendo aquí (en la confederación africana)”.



Infantino habló en la asamblea general de la confederación en El Cairo en vísperas de la final de la Copa Africana de Naciones.



Es la primera asamblea de la CAF desde el anuncio el mes pasado de que Samoura iba a integrarse por seis meses a partir de agosto para supervisar una auditoría forense de las finanzas de la organización e impulsar las reformas de la administración. Es la primera vez que la FIFA ha dado un paso así con una de las confederaciones continentales. La CAF, con 56 países miembros, es la mayor confederación de la FIFA.



El presidente de la CAF, Ahmad Ahmad, que es además uno de los vicepresidentes de la FIFA, enfrenta acusaciones de violaciones en la crisis, incluyendo corrupción, negocios inapropiados y acoso sexual de personal. Esta semana, fue acusado además de fraude de gastos.