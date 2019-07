Lizbeth Rodríguez de "Exponiendo infieles" pide disculpas a "Luisito Comunica" tras revelar traición

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Con una sentida disculpa, Lizbeth Rodríguez de "Exponiendo infieles" pidió este miércoles disculpas a "Luisito Comunica" tras revelar una supuesta infidelidad a su novia.



La polémica entre los youtubers mexicanos no termina y es que ahora la chica de Badabun reconoció el error que cometió al iniciar el escándalo de infidelidad.



Rodríguez leyó unos mensajes del youtuber Ryan Show. Entre ellos había un texto donde el youtuber Luisito Comunica aseveraba que había tenido relaciones con una chica que no es su pareja, pero eso desató la polémica.



"Luis, no tengo el honor de conocerte, pero de todo corazón, lo siento", fueron las palabras de la mexicana.



La chica de "Exponiendo infieles" dijo que no quería afectar la imagen de Luis, pero todo se salió de control. Además, pidió a los seguidores del youtuber a respetar su intimidad.

Lea: Maluma se estrena en Hollywood como novio de Jennifer López