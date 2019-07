Madres sufren calvario; Salud registra 54 muertes por dengue grave en Honduras

Ricardo Sánchez / ricardo.sanchez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los llantos de los niños son fuertes, sus madres con rostro de preocupación tratan de calmarlos mientras esperan su turno para ser atendidos por un médico.

Ese fue el ambiente que se vivió en la Emergencia de Pediatría del Materno Infantil y muy similar en el panorama en el resto de la red hospitalaria del país.

El virus del dengue que transmite el zancudo Aedes aegypti continúa haciendo estragos.

Sentada con su niña en brazos estaba la señora Karen Valderramos, quien esperaba los resultados del hemograma que le hicieron a la pequeña de dos años de edad para saber su condición de salud.

La niña comenzó con fiebre alta el martes en horas de la noche y ayer temprano la llevó a que la atendieran en el Materno Infantil. Ellos proceden de la colonia Santa Cecilia de la capital, la madre comentó que varios niños del sector se han enfermado porque hay bastantes zancudos.

La señora solicitó a las autoridades que vayan a la colonia a hacer labores de fumigación y apliquen el larvicida BTI en las pilas para eliminar las larvas de los zancudos.

“Esto es horrible, uno se siente muy mal al ver a sus hijos así”, lamentó Karen mientras miraba a su niña recostada en su hombro. Minutos después un médico salió y le entregó los resultados a la señora, a su vez, le dijo: “La niña se tiene que quedar ingresada”.

En ese momento, ella derramó lágrimas que rodaron por sus mejillas. Luego fue a tramitar la hoja de ingreso hospitalario.

Las puertas de las clínicas se abrían y cerraban, médicos salían a llamar y organizar pacientes para atenderlos, la emergencia estaba saturada.

Posteriormente, una niña de unos seis años con síntomas de dengue grave llegó en una ambulancia procedente del departamento de La Paz

Sonia Orellana, médico pediatra de la emergencia del hospital, aseguró a El HERALDO que se están viendo de 20 a 30 pacientes diarios, de los cuales 10 o 15 se quedan hospitalizados por dengue. La galena comentó que semanas atrás se miraba de uno a tres pacientes por turno, matutino, vespertino y nocturno.

“El tratamiento para los pacientes que se ingresan es con líquidos endovenosos, acetaminofén, protector gastrointestinal y luego se vigilan por 48 horas, dependiendo del caso, y luego se les inicia los líquidos vía oral como el litrosol”, explicó Orellana.

En carpas brindan ayuda afuera del Hospital Roberto Suazo Córdova de La Paz. AP



Epidemia

Los centros asistenciales están recibiendo todo el embate severo del virus del dengue.

Los menores de edad son los principales afectados por la picadura del Aedes aegypti, que transmite el virus que si no se trata a tiempo se vuelve mortal.

Las autoridades de Salud reportan un total de 16,509 casos de dengue sin signos de alarma y 6,795 casos de dengue grave.

La mayoría de ingresos hospitalarios por la enfermedad viral son menores de edad, seis de cada 10 son niños con el virus.

Las muertes continúan

La secretaria de Salud, Alba Flores, confirmó que se confirmó la muerte de tres personas más a causa de dengue grave, eran menores de edad.

Con ese nuevo reporte, las cifras de fallecidos suben de 51 a 54 casos confirmados por pruebas de laboratorio.

A su vez, hay más de 40 muertes sospechosas, por lo que la cifra casi asciende a las 100 personas que han perdido la vida por sospecha de dengue.

“Hemos venido trabajando con un plan con acciones bien sostenidas desde enero, sobre todo en aquellos municipios donde hay una frecuencia de incidencia que es el departamento de Cortés, ha habido un equipo integrado de la Secretaría de Salud, con organizaciones e instituciones del sector público”, expresó la funcionaria.

Lamentó que observan en la población una indiferencia para combatir al zancudo y eliminar los criaderos.

23,304 Casos de dengue

se registran a nivel

nacional.

“La gente no ha percibido que este zancudo está afectando y que lo puede llevar a la muerte, lo ha visto como un simple zancudo, no ha reaccionado”, dijo Flores. Aseguró que la mayoría de viviendas que se han visitado por el personal técnico son focos de infección para que se desarrollen los criaderos del vector. “Esta epidemia la podemos detener solo si eliminamos los criaderos de zancudos, la Secretaría de Salud sigue en el proceso de fumigación, pero eso no es suficiente”, señaló.

Por su parte, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, aseguró que deben ser profesionales que sepan del tema quienes manejen la epidemia para controlarla.

La galena criticó que las acciones se están politizando ya que son activistas quienes realizan las acciones y no técnicos especializados. Señaló que con las personas adecuadas la epidemia se puede controlar en seis semanas.