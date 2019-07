Chris Evans llama "racista" a Donald Trump por sus comentarios contra demócratas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Chris Evans, actor famoso por interpretar al Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, llamó "racista" a Donald Trump, en una batería de tuits para responder a los ataques del presidente de Estados Unidos contra varias congresistas demócratas.

“Lo único peor que ser odioso y racista es, en realidad, empujar casualmente el odio y el racismo para activar a tu base en un implacable, dolorosamente transparente y aplastante esfuerzo de marca para aliviar tu única devoción verdadera: alimentar a tu ego insaciable”, escribió Evans.

El actor escribió esta publicación en respuesta a una serie de comentarios publicados por el magnate estadounidense que invitan a que "regresen" a sus países a cuatro congresistas demócratas pertenecientes a minorías

Por su parte, Trump negó el martes que sus virulentos comentarios contra las mujeres pertenecientes fueran racistas, mientras la polémica por sus declaraciones crece. "Estos tuits no eran racistas. No tengo ni un hueso racista en mi cuerpo", dijo Trump en Twitter.

Trump atacó a Alexandria Ocasio-Cortez (representante de Nueva York, de origen puertorriqueño), Ilhan Omar (de Minnesota, estadounidense nacida en Somalia), Ayanna Pressley (una legisladora negra que representa a Massachusetts) y Rashida Tlaib (de Michigan, de ascendencia palestina).



Estas cuatro legisladoras, que llegaron a la Cámara a principios de 2019, son apodadas "El escuadrón" por algunos medios, en tanto destacan por su intensa actividad en las redes sociales y por posiciones escoradas hacia la izquierda.

Por su parte, Evans no se limitó a esa publicación, que fue muy aplaudida por sus seguidores. También criticó a los defensores de Trump, como al político republicano Kris Kobach, quien dudó en quitar su respaldo al gobernante.

"Así que primero este payaso intenta un poco de gimnasia de última hora para replantear los comentarios de Biff (Trump) como 'no quiso decir que regresó a su país, quiso decir que regresó a su ciudad" (tonterías)"', expresó el actor.

Cerró con otra fuerte crítica: "Y entonces dijo que tendría que explorar a los otros posibles candidatos antes de obtener su apoyo para el presidente si abiertamente declaraba que era racista. Este burro obsequioso no debería tener lugar en la política".

Trump se aferró a su estrategia de alimentar la controversia que él mismo lanzó y en la mañana del martes reiteró su mensaje a las congresistas: "Si no están felices aquí, pueden irse", les espetó.

1. So first this clown attempts some back-breaking gymnastics to reframe Biff’s comments as ‘he didn’t mean go back to your country, he meant go back to your city’(horseshit), then he immediately follows it with a ‘love it or leave it’ defense which 100% means go to... https://t.co/zLrw1UtBJh