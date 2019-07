Confirman asesinato del medio hermano de Alicia Villareal

MONTERREY, MÉXICO.-La muerte del medio hermano de Alicia Villarreal fue confirmada por la familia luego de muchas especulaciones sobre el fatídico hecho.



Edgar Villarreal fue asesinado en Monterrey, Nuevo León, el pasado lunes 15 de junio, de acuerdo con el informe que dio la familia.



El diario mexicano Excélsior publicó que el cuerpo de Edgar y otro joven fueron hallados dentro de una casa que se incendió en el municipio de Aramberri, Nuevo León.

ADEMÁS: La bella hija de Alicia Villareal causa alboroto a sus 18 años



La cantante de música grupera recibió la noticia mientras estaba de vacaciones en Hawái junto a su familia; aún no se ha referido al crimen.



Hasta el momento no han trascendido mayores detalles del asesinato. Esta no es la primera vez que Alicia pierde a un hermano, en 2009 José Víctor Villarreal falleció en un accidente automovilístico.