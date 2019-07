Laura Bozzo terminó en el hospital tras ser agredida por su exnovio Cristian Zuárez

LIMA, PERÚ.-Laura Bozzo, famosa por presentar los dramas familiares más insólitos de México, reveló que su exnovio Cristian Zuárez la "empujó" y le provocó una herida en el rostro, acción que terminó llevándola al hospital.

"Mi ropero es como un cuarto, un clóset, entonces yo tenía la parte de acá (puerta) abierta, donde guardaba mis joyas, empezamos a discutir y gritábamos (...) entonces me empuja y yo me voy, y estaba Joaquina, mi empleada, y yo me voy contra el marco de la puerta donde yo guardo las joyas que estaba abierta", relató la presentadora en el programa peruano El valor de la verdad.

La peruana aseguró que estos hechos sucedieron cuando ella todavía residía en su natal país.







El golpe le dejó una herida en la ceja y una reacción insólita de Cristian. "Él lloraba en el carro y me decía 'Lau perdón es que no sé cómo fue, es que tú me pones furioso' y la verdad es que nos fuimos a la clínica", relató Bozzo.

"No lo justifico, jamás se justifica una agresión, pero considero que hay que ponerla en el contexto, como sucedió también, no vamos a ponerla en un contexto que no es y no era una cosa frecuente", agregó.

La presentadora dio a conocer que esa fue una de las razones por las que decidió separarse y mudarse a México.

