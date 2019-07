¿Qué dijo El Chapo Guzmán antes y después de conocer su sentencia?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Minutos antes de ser condenado a cadena perpetua, el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán se quejó de las condiciones de su encarcelamiento y dijo al juez que se le negó un juicio justo.

El capo también manifestó que el juez federal Brian Cogan no investigó exhaustivamente las denuncias de faltas de conducta de los jurados.

Guzmán dijo a través de un intérprete que el caso estaba contaminado y se le negó un juicio justo a los ojos del mundo entero. Además, añadió que cuando lo extraditaron a Estados Unidos, esperaba tener un juicio justo, pero sucedió exactamente lo contrario.

Frases de El Chapo al oír la sentencia

1. “No hubo justicia aquí”.

2. “No quiso traer de vuelta al jurado”.

3. “Usted alega que la acción del jurado no fue importante porque hubo muchas pruebas en mi contra”.

4. “¿Por qué no me sentencian el primer día? El jurado no fue necesario, entonces”.

5. “¿Por qué fuimos a juicio?”.

6. “Ha sido una tortura, la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida”.

7. “Ha sido tortura física, emocional y mental”.



Aislado

Desde su extradición en 2017, El Chapo ha estado aislado en su mayor parte del mundo exterior. Conscientes de su historial de fugas de prisiones mexicanas, las autoridades estadounidenses le han mantenido en aislamiento en una cárcel de Manhattan y vigilado de cerca en sus comparecencias en el tribunal de Brooklyn donde se ha instruido su caso.



Los expertos dicen que El Chapo probablemente terminará en la prisión "Supermax" del gobierno federal en Florence, Colorado, conocida como la "Alcatraz de las Rocallosas".