Honduras: Policía resguarda colegios capitalinos para evitar las tomas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los centros educativos que han reportado disturbios y tomas de instalaciones fueron resguardados ayer desde tempranas horas por elementos policiales.

Esa medida se tomó luego de que el lunes se registraron tomas de instalaciones y enfrentamientos de policías con estudiantes del Instituto Técnico Honduras (ITH).

Las constantes tomas en ese colegio ponen en riesgo a los estudiantes de perder el año lectivo.

Ayer, las clases en ese centro se suspendieron por labores de fumigación contra zancudos.

El director del instituto, Nelson Cálix, informó que se han perdido más de 20 días de clases, pero que ya tienen definido cómo se van a poner al día.

Los estudiantes del ITH no ensayarán para los desfiles patrios, no participarán y los feriados de septiembre no los tomarán.

El Instituto España Jesús Milla Selva también estuvo resguardado por elementos policiales.

Otro centro que ha perdido bastantes clases ha sido el Instituto Central Vicente Cáceres de la capital.

Esos colegios se han mantenido apoyando a la Plataforma de Lucha para la Defensa de la Salud y la Educación Pública.

“Es lamentable que esto siga ocurriendo, es una cantidad mínima de centros, lo lamentable es que muchas de estas situaciones son generadas por personas ajenas al centro educativo, son otros actores que llegan a obstaculizar”, manifestó el secretario de Educación, Arnaldo Bueso.

Agregó que más del 90% de centros están impartiendo clases a nivel nacional. Ayer, en horas de la tarde un grupo de encapuchados se tomaron el bulevar Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.