De Beyonce a "Handmaid's tale": cuatro destaques de las nominaciones al Emmy

LOS ANGELES. - Más allá de "Juego de Tronos" y "The Marvelous Mrs. Maisel", que dominaron las nominaciones al Emmy, destacaron otros programas en el anuncio de este martes.



Beyonce

La reina del pop se llevó seis nominaciones por su especial para Netflix "Homecoming: A Film by Beyonce", en el que dio a sus fanáticos una mirada íntima de su presentación en el festival de música de Coachella el año pasado, cuando se convirtió en la primera mujer negra en liderar el evento.



El registro de este concierto fue nominado a mejor especial de variedades, guión para un especial de variedades, así como diseño de producción, vestuario, dirección y dirección musical.



Beyonce fue nominada al Emmy en 2013 por su show en el medio tiempo del Super Bowl, en 2015 por su "On the Run Tour" con su esposo Jay-Z, y en 2016 por su álbum "Lemonade", que tenía una fuerte producción visual.



Pero hasta ahora no se ha llevado una estatuilla.



Abuso sexual

"Leaving Neverland" y "Surviving R. Kelly", dos documentales sobre abuso sexual, recibieron nominaciones al Emmy.



El primero, una producción de cuatro horas de HBO que presenta el testimonio de dos hombres que dijeron que fueron abusados por Michael Jackson cuando eran niños, recibió cinco nominaciones, incluido mejor programa de no ficción, dirección y edición en ese género.



"Surviving R. Kelly", que muestra el testimonio de más de 50 personas que dijeron haber sido abusadas por la superestrella del R&B, recibió una nominación en la categoría mejor serie o especial informativo.



La nominación llega a pocos días de que el cantante fuera arrestado por presuntamente contratar a niñas menores de edad para tener relaciones sexuales e intentar encubrir esos crímenes.



'Handmaid's Tale'

A pesar de de que la última temporada no era elegible para competir en las categorías principales, "The Handmaid's Tale" consiguió igual 11 nominaciones, incluida mejor guión para drama y dirección.



La serie, que ganó mejor drama en 2017, no podía competir en las nuevas categorías porque la tercera temporada comenzó después del plazo de postulación.



El Emmy permite la participación de programas transmitidos en los 12 meses previos al 31 de mayo, pero el show hizo 16 postulaciones en categorías técnicas usando los últimos episodios de la segunda temporada.



Varias nominaciones

Varias celebridades fueron reconocidas en distintas categorías.



Natasha Lyonne y Phoebe Waller-Bridge entraron en las categorías de actuación y guión por su trabajo en "Russian Doll" y "Fleabag" respectivamente.



Bill Hader fue un paso más allá, siendo nominado como actor principal, guionista y director de la comedia "Barry".



La actriz de "Killing Eve" Fiona Shaw y Sandra Oh también recibieron nominaciones por sus papeles como invitadas en otros shows. Shaw por "Fleabag" y Oh por su participación en "Saturday Night Live".