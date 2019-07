Como zonas fantasma permanecen ciudades amenazadas por redadas antimigrantes en EE UU

Redacción

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Miedo, preocupación e incertidumbre prevalece en Houston, Texas y en varias ciudades de Estados Unidos, ante la ola de redadas para detener migrantes indocumentados, anunciadas por el presidente Donald Trump.



Las puertas de los apartamentos permanecen cerradas y las personas no abren aunque se les aclare que quien está afuera de sus casas no pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).



Incluso han optado por no atender los llamados hechos por los administradores de los edificios. "Yo les toqué y les dije: "oficina", y nada, no me abren. Tampoco los culpo tienen miedo", contó una mujer que pretendía entregarles volantes alertándolos sobre qué medidas de prevención tomar en caso de ser requeridos por ICE.



La angustia de ser detenido y posteriormente deportado reina en la comunidad migrante, a tal grado que las calles de las comunidades se ven desoladas y los administradores de los edificios han optado por cerrar sus puertas con llaves para "proteger" a sus inquilinos indocumentados.

Nadie se siente seguro



Un joven nacido en Estados Unidos, pero con ascendencia hondureña, residente en uno de los complejos de apartamentos de Houston, durante una entrevista para la cadena Univisión, aseguró que él también teme por su seguridad por lo que evita salir a la calle y está en constante comunicación por las redes sociales con sus amigos que se encuentran en la misma situación.



Según algunos de los pobladores, la medida no ha sido tan masiva como Trump anunció, sin embargo sí ha cumplido con el cometido de infundir temor entre los migrantes.

Las redadas comenzaron el domingo pasado y hasta el momento, las autoridades de ICE han informado la captura de aproximadamente 20 personas en San Diego, California, cifra que podría ir en aumento en los próximos días.