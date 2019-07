Agente fronterizo obliga a niña hondureña de tres años a elegir qué padre deportar a México

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.-Con tan solo tres años de edad, una menor hondureña llamada Sofía tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: elegir si su madre o padre debían ser deportados.

Según reporta el medio NPR, el hecho ocurrió en una instalación de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, donde la familia esperaba una audiencia migratoria que forma parte del Protocolo de Protección al Migrante, recientemente establecido por el gobierno de Estados Unidos. El protocolo establece que tras la solicitud de asilo los migrantes deben volver a México y esperar el proceso.

Frente a uno de los agentes, Tania y Joseph, los padres de Sofía, manifestaron que la niña necesitaba una revisión médica porque había tenido una cirugía de corazón, durante su paso por México

El resultado de la evaluación médica prohibió que Sofía viajara de regreso al país azteca, por lo que el oficial activó el protocolo que estable que la menor debía quedarse en el territorio estadounidense a cargo de uno de sus padres. El oficial también le dijo a la familia hondureña que el otro progenitor sería enviado a México. Según retrata el medio, lo más insólito del caso fue la forma que el agente usó para determinar qué padre sería deportado.

VEA: La espera por un incierto asilo en EEUU desborda albergues de México

Los compatriotas narraron que el agente se dirigió a Sofía (3), la hija menor de la pareja, y le pidió que ella tomara la decisión.

Ante el asombro de sus padres, el agente continuó con ayuda de un intérprete y le preguntó a la menor con cuál de sus padres deseaba quedarse, si con "mamá o papá", según narró Tania a NPR. Sofía indicó que con su madre.

Luego de escuchar la respuesta de Sofía, el oficial procedió a llevarse al padre, pero al ver esto, la niña comenzó a llorar desconsoladamente, reacción que el agente reprochó a la menor indicándole que fue su decisión. El oficial dijo: "Dijiste (que quieres ir) con mamá".

Lo ocurrido conmovió al doctor que revisó a la pequeña y decidió interceder para que la familia no fuera separada.

Tras dialogar con un segundo agente, Tania, Joseph, Sofía y sus tres hermanos de 9, 6 y 3 años se quedaron en territorio estadounidense, donde el pasado viernes fueron liberados.

A family seeking asylum in the U.S. was told that one of the parents and their three children could stay while the other parent would be sent to Mexico.



The youngest child — a 3-year-old girl — was asked to pick between her mom and her dad. https://t.co/RfzsOQVSAY pic.twitter.com/EOC8nC6hBG