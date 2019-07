Redadas en Estados Unidos aterrorizan a los hondureños y se encierran

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los hondureños indocumentados en Estados Unidos están en sus casas, a la expectativa de qué va a pasar con las redadas que comenzaron el fin de semana.

Agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) iniciaron el recorrido por varias ciudades de Estados Unidos, pero con poco éxito hasta el momento, ya que son mínimas las detenciones.

Aquí, en Honduras, las familias que viven de las remesas y que tienen parientes en aquella nación del norte están angustiados debido a las drásticas políticas del presidente Donald Trump. Informes de la cadena de noticias CNN indican que el propósito del operativo nacional es detener a unos 2,000 inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación.

Las lista de ciudades donde se realizan las redadas incluye a Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco.

En 2017 se estima que 10.5 millones de inmigrantes no autorizados vivían en Estados Unidos, una cifra menor a la del 2007 cuando se registraron 12.2 millones. De esa cantidad, los inmigrantes en Estados Unidos provenientes del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) aumentaron en un 25% de 2007 al 2015.

Así lo revelan estudios del Centro de Investigación Pew de Estados Unidos, con base en los datos de la Oficina del Censo de esa nación.

El informe indica que en el 2015 el 84% de los inmigrantes salvadoreños vivían en los diez estados más populares para inmigrantes en Estados Unidos, al igual que el 72% de los inmigrantes guatemaltecos y el 79% de los hondureños.

California, por ejemplo, tiene mayor proporción de inmigrantes de El Salvador y Guatemala.

Con respecto a los hondureños en el 2015, el 17% estaban en Texas, el 15% en Florida y el 11% en California.

Los inmigrantes de los tres países también tienen más probabilidades de vivir en áreas metropolitanas que son destinos populares para otros inmigrantes, según los datos del censo de 2015.

Los cinco primeros lugares para cada grupo incluyen Los Ángeles, Nueva York, Washington DC y Houston, así como Dallas para los salvadoreños y Miami para guatemaltecos y hondureños.

Los hondureños más expuestos son los que tienen orden de expulsión, es decir, que un juez determinó que deben ser deportados, pero por alguna razón siguen viviendo en Estados Unidos.

Las autoridades hondureñas desconocen cuántos son los ciudadanos que tienen orden de deportación o que han cometido una falta.

Gerardo Simón, cónsul de Honduras en Miami, declaró que “ICE no nos proporciona información sobre el estatus legal o si están por pedir asilo o si serán deportados. Esos listados no los conocemos”.

Son pocos los migrantes que han sido detenidos hasta el momento, según los reportes.

Persecución

Con base en el censo, las autoridades saben dónde pueden capturar a los migrantes, entre estos los hondureños indocumentados.

Los anuncios de redadas han generado un ambiente de terror e incertidumbre en la comunidad de hondureños en Estados Unidos.

Leoncio Velásquez, miembro de la organización Hondureños Unidos en Los Ángeles, en entrevista con EL HERALDO confirmó que “desde el anuncio de la redada la gente ha dejado de salir a las calles”.

Narró que existe un ambiente de temor y permanecen con la incertidumbre sobre qué va a pasar si los arrestan.

Hasta ayer no se había visto mucha acción en estas operaciones, nada más la intimidación y la publicidad que le han hecho.

Mientras que las autoridades de la ciudad están recomendando a la población que no tenga ningún temor, porque la Policía no está colaborando con los agentes de ICE.

Velásquez afirmó que la Policía más bien está protegiendo a la comunidad, aun así, los hondureños saben que tienen que tomar todas las medidas de precaución.

Ya la gente no se queda más tarde en la calle, los padres mantienen en casa a los hijos, aprovechando que las escuelas están en receso de verano.

El líder hondureño precisó que los más expuestos son aquellos que tienen un proceso legal en su contra y los agentes de ICE van a llegar por esa persona que supuestamente tiene orden de deportación.

“Pero no es que van a llegar a los edificios, supermercados, ni a un lugar público a llevarse la gente, sino que van a presentar las acciones contra personas que tienen orden de deportación”, recalcó.

Estimó que en Los Ángeles hay alrededor de 80,000 hondureños y de estos, el 60% está legal o en proceso de obtener la residencia. El restante 40% se encuentra expuesto a que las autoridades migratorias los capture y los deporte.

“Aquí en Los Ángeles, nosotros, las organizaciones y las iglesias vamos a luchar en defensa de la comunidad inmigrante”, afirmó el dirigente.

Sally Valladares, coordinadora del Observatorio de las Migraciones Internacionales de Honduras, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, declaró ayer que lo importante es que si bien la información oficial es que estas redadas están relacionadas con migrantes que tienen órdenes de deportación pendientes, el efecto más fuerte va dirigido a lo que se llaman arrestos colaterales.

Esto quiere decir que en esas redadas de migrantes con órdenes de deportación puedan ser requeridas personas que estén indocumentadas y que puedan ser sujetas a procesos de deportación.

Nelly Jerez, subsecretaria de Relaciones Exteriores, precisó que “hasta el momento no tenemos ningún reporte, he estado en comunicación con varios consulados y hasta el momento no hay ningún reporte de hondureños capturados”.

“Pedimos a nuestros compatriotas que mantengan la calma, hemos puesto a la disposición números telefónicos en toda nuestra red consular para atender a todos nuestros compatriotas”, afirmó.