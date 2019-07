Emilio Izaguirre: “De nosotros no salió ningún misil”

Erlin Varela

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- Tras una semana de sol, playa y mucho músculo en Tela, tocó regresar al Nido. Con Emilio Izaguirre como novedad y con el defensa Jeffri Flores pisando por primera vez la sede, el Azul entrenó en Amarateca.

“Vamos a prestar a unos chicos”, dijo Diego Vazquez antes meterse al campo y develar a algunos de los que se irán a préstamo. Primero se reunió con el volante Robel Bernárdez y luego con el delantero Josué Villafranca.

El primero se fue con su padre (el exfutbolista Robel Bernárdez) y el segundo se integró al rondo con la pinta de que saldrá de un equipo solo piensa en el debut liguero.

“Lo único que existe para nosotros es ganarle a Platense; eso es en lo único en lo que debe pensar el jugador de Motagua”. La Barbie no se salió de su discurso. “Ni sé contra quién jugamos en la fecha dos”, disparó antes de pedir: “¿Pusieron que fuimos campeón de campeones? Le ganamos al campeón de Costa Rica, San Carlos; quiero escuchar cosas positivas”.

¿Se sentaría con Troglio?

El argentino afirmó que no ha visto los juegos de Olimpia, pero esa negativa a hablar del archirrival no implica que no pueda estrechar la mano de Pedro Troglio.

“Incluso el asistente (Gustavo Reggi) fue mi compañero en las inferiores de River Plate”.

¿O sea que aceptaría tomarse un mate con Troglio? “No tengo problemas, nunca de nuestro lado salió ningún misil para nadie; obviamente si nos atacan, alguna vez nos defendemos, eso es lógico”, dijo Diego, quien explicó que sus dardos se deben a que “algunas veces se sobrepasan”.





La Barbie prefirió hablar de su escuadra. “Tenemos una memoria colectiva bastante importante de todo lo que venimos trabajando y no hemos cambiado el plantel en nada, al contrario hemos traído dos refuerzos”.

Mientras “no se cierre el libro de pases” puede haber incorporaciones, pero es probable que el volante óscar Salas y la Cabra Flores (ex de Platense) sean los únicos refuerzos.

“Motagua está formado, tienen que venir a sumar y a pelear un lugar. Incorporar uno o dos jugadores es positivo para la competencia, es bastante saludable”.

Félix en el aire

El DT de Motagua cree que tienen “plantel para enfrentar de buena manera” la liga y el torneo de Concacaf.

“Tenemos un porcentaje de finales muy importantes, creo que a nivel de Centroamérica es bastante importante y no sé si supera la frontera de Centroamérica. Son 10 finales en 11 torneos, contando la de Concacaf”, recordó después de afirmar que no se sabe si Félix Crisanto se quedará.

Félix, que hizo la pretemporada con el equipo, regresó de México tras la venta de categoría de Lobos BUAP y está a la espera de una chance en el exterior.

“Mi agente me dice que hay opciones. Si no sale una oportunidad, me quedaré en Motagua”. La MLS es una de las posibilidades que se barajan, pero también le agradaría pelear por el tricampeonato con el Azul.

“Se me fue una oportunidad de ganar un tricampeonato (en 2017 contra España), pero creo que este torneo va a ser diferente y espero continuar con el pie derecho: ganando títulos”, cerró Félix antes del entrenamiento vespertino...