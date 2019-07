Congreso Nacional inicia este martes los consensos para aprobar Ley Electoral

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La propuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre una nueva Ley Electoral y los organismos que regularán los comicios será entregada este martes por el Congreso a los jefes de bancada a excepción del partido Libertad y Refundación (Libre), que no asistirá.

El jueves de la semana pasada, la misión técnica de la OEA presentó al presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, los borradores de los cuerpos jurídicos que regularán el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que reemplazarán al Tribunal Supremo Electoral (TSE).



En esta propuesta, la OEA no hace ninguna alusión a temas sensibles como la reelección, la segunda vuelta, el voto electrónico y la transmisión de resultados, pero sí aborda lo relacionado con la conformación de las mesas electorales receptoras, que propone se llamen Juntas Receptoras de Votos.

Estas juntas deberán constituirse con representantes de las fuerzas políticas más votadas en las últimas elecciones y dos miembros adicionales (vocales) que serán nombrados por el CNE basado en un reglamento que emitirá cuando ya esté operando.

El vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera, dijo que estos dos miembros adicionales representarán a la sociedad civil o a los partidos minoritarios, pero el artículo 216 del borrador de la nueva Ley Electoral establece que “los dos vocales serán nombrados de manera directa por el Consejo Nacional Electoral conforme al reglamento que apruebe en esta materia”.

Llamado respetuoso

El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, hizo un “llamado respetuoso, pero enérgico” a la oposición para que asista a la reunión de hoy.

“Mi compromiso y el de mi bancada es discutir las reformas electorales de manera transparente, incluyente y abierta. A plena luz del día y con observación de toda la ciudadanía. La oposición, expresó, debe tener “madurez para discutir este tema con altura en la mesa y no en las calles”.

La posición de Libre y el CCEPL

Por su parte, el líder del partido Libre, Manuel Zelaya, anunció que su partido no asistirá a la cita de Oliva. “Hemos hecho propuestas desde 2011 y las han desconocido. La OEA no representa los intereses del pueblo”, dijo. Por su parte, Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), aclaró que la bancada de su partido, que lidera Mario Segura, no representa la línea política del principal órgano de dirección.

“Si los cambios obedecen a buscar unas verdaderas reformas electorales (incluyendo la segunda vuelta) bienvenidos los cambios”, afirmó