Emma Coronel recuerda captura de "El Chapo": "Volver a verlo me dejó helada, porque recordé su voz..."

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, rompió el silencio y por primera vez habló sobre la captura del capo mexicano.



La exreina de belleza recordó detalles de la noche cuando el narcotraficante fue detenido por la Marina mexicana, comandada por Víctor Vázquez, agente mexicano-americano de la DEA.



En la entrevista con el periodista Jesús Esquivel, Coronel recordó cómo ella, la niñera de sus hijas, la cocinera y otro empleado fueron llevados en un vehículo y apartados de "El Chapo".



"Quedé bien traumada cuando detuvieron a Joaquín", reveló la exreina de belleza. "Nos dejaron ahí estacionados, ya tenía mucho rato que se habían ido".



La guapa mujer contó además cómo Vásquez se acercó al vehículo donde ella permaneció detenida y comenzó a celebrar la captura de "El Chapo".



"Alguien se arrimó al carro y era él (Víctor Vázquez), pero en tono burlesco, fue a ver por curiosidad, porque yo creo que no nos había visto. Yo estaba con los ojos vendados, pero la voz era de él", dijo Coronel.



–¿Qué te dijo?

–"Se estaba burlando, como "ahora sí detuvimos al Chapo", que por fin, y riéndose ahí. Me dio mucho coraje y le dije: "Ah, pues ya era hora", y me quiso pegar", aseguró Emma.



–¿Te quiso pegar?

-Me quiso pegar, pero los demás lo detuvieron y ya le dijeron: "No, no, ya vete, vete, quítate", y se lo llevaron.



La esposa de Guzmán Loera recordó que durante el juicio lo reconoció por la voz. "Volver a verlo me dejó helada, porque recordé su voz, la última vez que escuché esa voz yo tenía los ojos tapados".



Una de las primeras imágenes de El Chapo tras su captura en México.



El encuentro en el juicio

Esquivel cubrió el juicio del famoso narco y en su libro "Crónica de la caída del Chapo" narró los detalles.



Uno de los episodios más leídos es cuando detuvieron a Guzmán en un hotel de Mazatlán, Sinaloa, el 22 de febrero del 2014.



La captura del famoso narco ocurrió gracias a la información del grupo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) sobre la localización de Guzmán Loera, a quien días antes habían buscado en cinco casas con túneles en Culiacán Sinaloa, guiados por "Nariz", el hombre más cercano a "El Chapo", el que olía incluso sus alimentos, según contó Alex Cifuentes, excolaborador del cártel.



"¡Cielos!… ¡Eres tú, eres tú!" fue la expresión de Vásquez cuando estuvo frente a "El Chapo", a quienes miembros de la Marina tenían arrodillado en el estacionamiento subterráneo del hotel Miramar en Mazatlán, al lado de su esposa Emma Coronel y sus hijas gemelas.