Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica el martes 16 de julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias zonas del país no tendrán energía eléctrica el martes 16 de julio, anunciaron en sus redes sociales la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Los cortes serán entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

Listado de sectores afectados:

Martes 16 de julio de 9:00 AM a 4:00 PM en Nueva Armenia, Francisco Morazán

Texiguat, Junquillo, El Achero, San Andrés, Antena Claro, Vado Ancho y zonas aledañas.



Martes 16 de julio de 8:00 AM a 11:00 AM en zona noroccidental

Azacualpa, San Andrés, La Arena, San Miguel, Santa Cruz, Minosa, El Guayabo, Platanares, Ceibita, La Bufa, La Torera, Cedros y zonas aledañas.



Martes 16 de julio de 8:00 AM a 4:00 PM en la zona noroccidental

Municipio de Guarita, Lempira: casco urbano de Guarita y las aldeas: Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Sana Cruz Queruco, Santo Tomas Chinquín, Terlaca.

Municipio de San Juan Guarita, Lempira: casco urbano de San Juan Guarita y aldeas: El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo, Sazalapa y caseríos cercanos.

Municipio de Tomalá, Lempira: casco urbano de Tomalá y aldeas: Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconsillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo, aldea nueva y caseríos cercanos.

Municipio de Tambla, Lempira: casco urbano de Tambla y aldeas: El Zarsal, San Francisco del Aceituno, Chorrera y caseríos cercanos.

Municipio de Cololaca, Lempira: casco urbano de Cololaca y aldeas: Casitas, Las Flores, Malsincales, San Isidro Canguacota y caseríos cercanos.

Municipio de Valladolid, Lempira: casco urbano de Valladolid y aldeas: Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncillo, El Socorro, Yupural, Gualcixe, Los Patios, Los Reales, La Hacienda, Tierra Blanca y caseríos cercanos.

Municipio de La Virtud, Lempira: casco urbano de la Virtud y aldeas: Catulaca, El Amatillo, El Cacahuatal, El Limon, Guajiniquil, La Cuesta, La Haciendita, Trinidad, Los Hernández, San Francisco, San José y caseríos cercanos.

Municipio de Mapulaca, Lempira: casco urbano de Mapulaca y aldeas: El Sitio, Los Planes, Llano de La Hamaca, San Antonio y caseríos cercanos.

Municipio de Gualcinse, Lempira: casco urbano de Gualcinse y aldeas: Congolón, Guacual, Gualcea, Guatemalita, Quesungual, Santa Cruz, Santo Tomas, San Marcos Mora, Tenango, Tixila y caserios cercanos.

Municipio de Candelaria, Lempira: casco urbano de Candelaria y aldeas: La Arada, San Francisco, San José, San Lorenzo y caseríos cercanos.

Municipio de Virginia, Lempira: Casco Urbano de Virginia y Las Aldeas: Agua Zarca, Celilac, El Rodeo, Guaquincora y caserios cercanos.

Municipio de Piraera, Lempira: Casco Urbano de Piraera y Las Aldeas: Las Moras, Quisimaca, San Felipe, San Jerónimo, San José, San Pedro, San Sebastián, Guasquín, Pichigual y caseríos cercanos.

Municipio de San Andrés, Lempira: casco urbano de San Andrés y las aldeas: Caona, Cenalaca, San José, San Simón, Santiago, Sosual, Sunsunlaca y caseríos cercanos.

Municipio de Santa Cruz, Lempira: casco urbano de Santa Cruz y aldeas: Candelaría, Loma Limpia, Pajapas, San Pedro, Santa Rosa y caseríos cercanos.

Municipio de San Francisco, Lempira: casco urbano de San Francisco y aldeas: Concordia, Jelpoa, Magdalena, Marquira, Rorruca, San Lucas y caseríos cercanos.

Municipio de Erandique, Lempira: casco urbano de Erandique y aldeas: Azacualpa, Concepción, El Carrizal, El Conal, El Rodeo, Gualguire, Guatincara, San Antonio Montaña, San Antonio Valle, Valle de La Cruz y caseríos cercanos.

Municipio de Dolores, Intibucá: casco urbano de Dolores y aldeas; Azacualpa y caseríos cercanos.

Municipio de San Miguelito, Intibucá: casco urbano de San Miguelito y aldeas; Toco, Las Trancas, Agua Blanca, El Borbollón, La Misión, Mangual y caceríos cercanos.

Municipio de San Juan, Intibucá: aldeas Loma de Hornos, Agua Caliente Sur, Yaterique, Llano Redondo, Carrizalito, San Gabriel, Barrio Nuevo, Cañadas, Simarro y caseríos cercanos.