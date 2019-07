Donald Trump culpa a Barack Obama de construir jaulas para encerrar migrantes

Trump también dijo que 'no podemos permitirles entrar a nuestro país. Si las celdas están hacinadas, pues que no vengan a EEUU”. Foto: EL HERALDO

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Un día después de iniciar la masiva detención de migrantes en redadas, el presidente Donald Trump pidió votos a los demócratas para cambiar las leyes de inmigración.



Justificando que "¡la administración de (Barack) Obama construyó las jaulas, no la administración Trump!", el mandatario habló sobre la lamentable situación que viven los migrantes en los centros de detención, donde informes revelan que hay escasez de alimentos y agua, lo que ha provocado que los detenidos beban de los retretes, de acuerdo con un congresista.



La situación incluso fue catalogada como "una bomba de tiempo". Los migrantes también se encontraban hacinados y los niños menores de siete años llevaban más de dos semanas separados de sus padres y esperando ser trasldados cuando deben ser reunificados o atendidos en un plazo de 72 horas.

Pero Trump justificó diciendo que existe una crisis migratoria y que "no podemos permitirles entrar a nuestro país. Si las celdas están hacinadas, pues que no vengan a EEUU”.



"¡Los centros de detención no son campos de concentración! Estados Unidos nunca ha sido más fuerte de lo que es ahora: las Fuerzas Armadas reconstruidas, el mercado de valores más alto NUNCA, el desempleo más bajo y más personas trabajando que nunca. ¡Mantén a América Grande!", escribió Trump en su Twitter, horas después de que medios publicaran el calvario que vivían decenas de migrantes al ser detenidos en redadas.



"Los demócratas deben darnos los votos para cambiar las leyes de inmigración", publicó en otro tuit.

Estados Unidos batalla hace más de un año con una crisis migratoria en su frontera sur.





El número de indocumentados que llegaron en junio ascendió a más de 100,000, un 28% menos que en mayo, pero a un nivel "crítico", según el Departamento de Seguridad Nacional.

Redadas

El domingo Trump había anunciado que unos 2,000 migrantes indocumentados serían detenidos en al menos una decena de ciudades.



Muchos activistas patrullaron por varias ciudades para documentar cualquier arresto y ofrecer asistencia a posibles detenidos.



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró a media tarde: "Aún no había actividad".



"Es muy difícil organizar la vida en torno a los anuncios de Donald Trump", dijo el precandidato demócrata para las presidenciales de 2020.



El alcalde agregó que el sábado se habían reportado tres redadas, en ningún caso exitosas.



En Florida, agentes del ICE fueron vistos golpeando puertas cerca del aeropuerto internacional y cerca de una comunidad de migrantes, según Los Ángeles Times. No hubo informes de arrestos.

En tanto, The Washington Post y el Baltimore Sun dieron cuenta de escasa evidencia de operaciones.



El subdirector del ICE, Matthew Albence, se negó a dar detalles sobre los operativos, en una entrevista del domingo con "Fox News Sunday".