¿La actriz Lashana Lynch será la nueva agente 007?

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- ¿Lashana Lynch, la nueva agente 007?

Pues al parecer esa idea está en los planes de la guionista Phoebe Waller-Bridge, quien metería a la actriz en el papel de la nueva detective tras que James Bond decida abandonar su puesto en el servicio secreto.



El detective más famoso de todos los tiempos, que fue encarnado por Daniel Craig en las últimas cuatro películas de la saga, tendrá un relevo de su famoso nombre en código del agente 007 a Bond 25.

En ese sentido, se aclara que Lynch, actriz inglesa de descendencia jamaicana, no sustituirá a James Bond, sino que se convertiría en un nueva agente que toma el número "007" una vez que el espía decide abandonar su puesto en los sevicios secretos del MI5.



"Hay una escena crucial al principio de la película en la que M dice: 'Entra, 007', y ahí que entra Lashana, que es una mujer negra bellísima", reveló una fuente de Bond 25 a The Daily Mail.



"Es un momento de esos que hacen que se te caigan las palomitas. Bond sigue siendo Bond, pero ha sido sustituido como 007 por una mujer preciosa", agregó.



La película ha tenido serios problemas en la grabación. El último caso fue el repentino abandono de la veterana actriz jamaicana Grace Jones.



Jones iba a realizar un cameo (aparición breve) en la nueva entrega de la famosa saga, pero ella no estaba de acuerdo en el poco tiempo frente a cámara, por lo que se marchó del set antes de grabar su parte.

