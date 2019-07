A finales de 2019 estaría listo el Centro Cívico Gubernamental

El proyecto tendrá un retraso de unos cuatro meses debido a que no se ha completado la construcción. Foto: Johny Magallanes.

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los plazos finales para la construcción del Centro Cívico Gubernamental (CCG) se han cumplido, pero la obra aún no está terminada.

Según las autoridades de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), este lunes 15 de julio se debería estar entregando la obra y el próximo 15 de agosto entrar en operaciones, tomando en cuenta el traslado de las instituciones.

Pero nada de eso ha pasado debido a que el proyecto no se ha completado en obra gris ni en equipamiento.

Luis Fernando Mata, ministro de Inversiones, confirmó ayer a EL HERALDO que el proyecto no se ha terminado y se tendrá que ampliar el plazo de entrega.

El funcionario detalló que podrían ser 120 días más, es decir, cuatro meses y que la obra esté lista entre noviembre y diciembre de este año.

Fuentes consultadas por este rotativo refirieron que el contrato solo se puede ampliar 60 días más, es decir, dos meses, pero la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras S.A. DE C.V. (DOIH) podría solicitar a la SAPP la extensión.

Inconcluso

EL HERALDO conoció que el CCG está a menos del 10% de concluirse, pero según los expertos, es la parte más difícil.

Hace falta terminar la instalación de ascensores, los acabados, concluir la colocación de vidrios en la torre número uno, y como esta torre lleva el helipuerto, en la parte superior necesita una estructura especial.

Además existen unas 1,500 inconformidades presentadas por la empresa supervisora que DOIH tiene que subsanar antes de entregar el proyecto.

Hay cosas sencillas como grifos de baños dañados, alfombras levantadas hasta problemas serios como fugas de agua en sótanos y parqueos y que se debe sellar la cisterna de agua potable.

Leo Castellón, presidente de la SAPP, refirió que a ellos no les han solicitado una ampliación del tiempo de entrega. “El plazo de entrega vence mañana (hoy) y nosotros el 16 de julio vamos a hacer una inspección, pero no van haber terminado porque hay varios atrasos”, dijo. No descartó que se puedan aplicar las sanciones que estipula el contrato.