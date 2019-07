Polémicas palabras racistas de Trump a demócratas de origen extranjero: ¿Por qué no vuelven de donde vinieron?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó este domingo que las parlamentarias demócratas de origen extranjero deberían "volver" a sus países, por lo que recibió inmediatamente calificaciones de "racista" y xenófobo.



El mandatario engrosa así su profuso historial de declaraciones controvertidas, que incluye una en enero de 2018, cuando calificó de "países de mierda" a naciones africanas, Haití y El Salvador, durante una discusión sobre inmigración.



En su tuit, Trump no nombró a ninguna congresista en particular, pero su mención a las "Representantes Demócratas 'Progresistas'" fue interpretada como una referencia a un grupo de mujeres liberales relativamente jóvenes, que integran por primera vez la Cámara de Representantes.





Entre las supuestamente aludidas se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Ilhan Omar, de Minesota; y Rashida Tlaib, de Michigan.



Ocasio-Cortez nació en Nueva York en el seno de una familia proveniente de Puerto Rico, un estado libre asociado a Estados Unidos.



Tlaib, que nació en Detroit, es la primera mujer de ascendencia palestina electa al Congreso.



Y Omar, que llegó a Estados Unidos desde Somalia siendo una niña, es la primera mujer negra y musulmana que gana una elección como parlamentaria.



En su tuit, Trump escribió que esas representantes mujeres "vinieron de países cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, los peores, más corruptos e ineptos de todo el mundo".



Trump escribió que era "interesante" ver cómo esas mujeres "le dicen a Estados Unidos, la más grande y poderosa nación en la tierra, cómo se debe llevar adelante" el gobierno.



"¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar los lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde provienen?", se preguntó.

Ocasio-Cortez a Trump: "Estás enojado"

Ocasio-Cortez respondió este domingo en un tuit: "Estás enojado porque no puedes concebir un Estados Unidos que nos incluya".



La congresista añadió que el presidente no aceptará un nación que vea a la "salud como un derecho o la educación como una prioridad #1", especialmente donde legisladores como ellas son quienes luchan por eso. "Sin embargo, aquí estamos", indicó.



Mientras que Ayanna Pressley respondió en la misma red sobre una captura de pantalla del tuit de Trump: "ASÍ es como se ve el racismo. NOSOTROS somos como se ve la democracia".



Entre una andanada de otras reacciones, Tlaib señaló: "Estoy luchando contra la corrupción en NUESTRO país. Lo hago todos los días cuando le hago rendir cuentas a su administración como congresista".



El legislador de origen latino de más alto rango en el Congreso, el representante demócrata Ben Ray Luján, dijo a Fox News que el mensaje de Trump fue "un tuit racista" y recordó que las congresistas aludidas por el mandatario son "ciudadanas estadounidenses elegidas por los votantes en los Estados Unidos de América".



La líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien se ha referido a la agenda liberal de Ocasio-Cortez como una "amenaza" al intento de los demócratas de volver al poder en 2020, respondió sin embargo a Trump.



"Rechazo los comentarios xenófobos de @realDonaldTrump que intentan dividir a nuestra nación", tuiteó.



Esos comentarios, dijo Pelosi, reafirman que "su plan para 'Hacer a Estados Unidos grande otra vez' siempre ha sido sobre 'Hacer a Estados Unidos blanca otra vez".



El Council on American-Islamic Relations, un grupo de derechos civiles musulmanes con sede en Washington, rechazó los dichos de Trump. "Es triste ver que el ocupante del Despacho Oval pase de potenciar y alentar las burlas racistas a usarlas él mismo", dijo el director ejecutivo nacional del grupo, Nihad Awad.



"Si Trump le gritaba lo mismo a una mujer musulmana que llevara un hiyab en un Walmart, podría ser arrestado", señaló.

....it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements!