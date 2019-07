Neymar y el París SG alcanzan un 'punto de no retorno'  

PARÍS, 14 Jul 2019 (AFP) - Neymar ha mostrado su deseo, y tiene color azulgrana. La estrella del Paris SG multiplicó el sábado los guiños hacia el FC Barcelona, donde espera regresar, hasta el punto de evocar el traumático recuerdo para el PSG de la 'remontada' de 2017, mientras el jugador es esperado el lunes en el entrenamiento.



Preguntado en Brasil sobre su mejor recuerdo como futbolista, el internacional de 27 años respondió en el medio estadounidense 'Oh My Goal': "el primero es cuando gané los Juegos Olímpicos con Brasil (2016). El segundo es la 'remontada' contra el París SG (en octavos de la Champions)".



"La sensación cuando metimos el sexto gol (para clasificar en los descuentos), nunca he vivido nada igual", añadió.



Algo percibido como una provocación por los aficionados parisinos, que aún no han podido digerir la eliminación de su equipo en octavos de final de la Liga de Campeones-2017 tras la humillante derrota 6-1 en el Camp Nou después de que el PSG hubiese logrado un 4-0 en la ida.



Neymar anotó dos goles en aquel fatídico partido para el PSG, y dio el pase de gol en gol definitivo en el tiempo añadido.



- "Neymar puede dejar el PSG" -

"Cuando ganamos al PSG con el Barcelona, (...) todos nos volvimos locos justo después", indicó el brasileño.



En las redes sociales, los aficionados del PSG arremetieron contra su delantero estrella, fichado pocos meses después de aquel partido por el montante récord de 222 millones de euros.



Además de los mensajes con insultos, se puede ver un video manipulado, en el que a partir de las imágenes de presentación de la nueva elástica del conjunto parisino, Neymar aparece lanzándola al cubo de la basura.



El PSG aún no ha reaccionado a la última polémica, pero días atrás prometió "tomar las medidas adecuadas" ante la ausencia de su jugador franquicia el lunes pasado en la vuelta a los entrenamientos.



"Neymar puede dejar el PSG (este verano boreal), si hay una oferta que convenga a todo el mundo", había afirmado el nuevo director deportivo del PSG, Leonardo, aunque sólo evocó "contactos muy superficiales" con el Barça.



Neymar, que hasta el momento sólo se expresó a través de su entorno, colgó el sábado en internet un enigmático video en el que se aprecia una imagen suya superpuesta a otra de su padre, con el escudo del Barça entre ambos.



Pero su regreso a la capital catalana está plagado de obstáculos. El conjunto culé acaba de gastar 120 millones de euros en hacerse con los servicios del francés Antoine Griezmann.



Aunque la cifra podría aumentar ya que el Atlético de Madrid pide 200 millones, el montante de la cláusula del francés antes del 1 de julio, aludiendo a un acuerdo que data de varios meses atrás entre el delantero y el Barça.



- "Recuperado casi al 100%" -

El club catalán dispone de un margen de maniobra limitado en términos económicos, y podría proponer al PSG un intercambio que implicase a jugadores como el lateral Nelson Semedo, el defensor Samuel Umtiti, el centrocampista Philippe Coutinho o el delantero Ousmane Dembelé.



Neymar, por su parte, estaría dispuesto a que su salario actual de 36 millones de euros al año se viese reducido para facilitar así su llegada al Camp Nou.



En el plano deportivo, el brasileño, que se perdió la Copa América luego de una lesión en el tobillo derecho en un entrenamiento, asegura haberse recuperado "casi al 100%".



"Sólo me falta entrenamiento", declaró el delantero el sábado después de haber participado en un torneo benéfico con su fundación de Sao Paulo.



Un compromiso adquirido tiempo atrás con el que justificó su retraso a la hora de regresar a París, según su padre.



Dos lesiones en el pie con un año de intervalo privaron a Neymar de disputar las rondas eliminatorias con el PSG en 2018 y 2019, saldadas con sendas eliminaciones prematuras de su equipo.



Para volver a saborear la 'Champions', el brasileño parece decidido a reencontrarse con sus amigos Leo Messi y Luis Suárez, con los que conquistó la 'Orejona' en 2015 con los colores del Barcelona.