Miedo e incertidumbre se apodera de migrantes ante aviso de redada en Estados Unidos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Miles de inmigrantes indocumentados aguardan este domingo, con miedo e incertidumbre, las anunciadas redadas a nivel nacional que según el presidente Donald Trump conducirán a un ola de deportaciones de Estados Unidos.



En decenas de ciudades se realizaron en las últimas horas manifestaciones contra las previstas redadas, mientras funcionarios locales y estatales pidieron moderación.



Sin embargo, se esperaba que -antes del amanecer de este domingo- agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) salgan a las calles de al menos 10 grandes ciudades estadounidenses para arrestar a unos 2,000 migrantes indocumentados que entraron recientemente al país.

LEA TAMBIÉN: Recomendaciones ante inminente redada masiva en Estados Unidos



El alcance de la operación parece más modesta que los "millones" que Trump había prometido que serían detenidos y expulsados, cuando mencionó por primera vez el mes pasado las redadas, que después fueron pospuestas.



Pero eso no ha aliviado la angustia de los que temen ser el objetivo.



A su preocupación se agregan reportes de los medios que señalan que los agentes del ICE están preparados para detener no solo a los que cuentan con ordenes de expulsión sino también a otros migrantes indocumentados que puedan encontrar incidentalmente.



Eso podría incluir a migrantes que han estado en el país por años, con casa, trabajo e hijos que son ciudadanos estadounidenses.



"Traumatizando a la gente"

"Esta incertidumbre, este miedo, está causando estragos", dijo a CNN la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot. "Está traumatizando a la gente".



Trump insistió el viernes que "la mayoría de los alcaldes" quieren las redadas.



"La mayoría de los alcaldes lo quieren. ¿Saben por qué? No quieren tener crímenes en sus ciudades", dijo repitiendo su frecuente -e incorrecta- aseveración de que los migrantes son más propensos a ser criminales que los estadounidenses.



Pero varios alcaldes han expresado preocupación por la operación federal.



El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que en 2018, su primer año en el cargo, su ciudad experimentó su "tasa más baja de homicidios en 51 años". "Así que no entiendo la razón para elegir Miami", agregó.



"No nos ayuda, como alcaldes, a mantener a nuestros ciudadanos, y a los que están en nuestra ciudad... tranquilos y en calma".



"Un acto político"

Algunos funcionarios de la ciudad, así como grupos promigrantes y de derechos civiles, han tratado de instruir, a quienes podrían ser blanco de una redada, sobre sus derechos.



"Estamos pidiendo a la gente, si tiene miedo de deportación, que permanezca en casa el domingo, que se traslade en grupos", dijo a CNN Keisha Bottoms, alcaldesa de Atlanta. "Si alguien toca tu puerta, por favor no la abras a menos que tengan una orden".



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo a la MSNBC que ve las redadas como "un acto político para convencer a mucha gente en Estados Unidos de que los inmigrantes son el problema".



Al igual que muchos otros funcionarios, teme que la agresiva redada pueda intimidar a los migrantes haciendo que en el futuro cooperen menos con la policía local, dificultando así la seguridad pública.



Millones "en fila"

"Tenemos millones de personas en fila esperando convertirse ciudadanos de este país", dijo Trump el viernes.



El mandatario sostuvo que sería injusto para ellos que otros pudieran simplemente cruzar la frontera para conseguir los privilegios de la vida estadounidense.



Pero las inminentes redadas han incrementado las preocupaciones de que un nuevo flujo afecte los centros de detención, ya sobrepoblados.



Estados Unidos batalla hace más de un año con una crisis migratoria en su frontera sur, con miles de personas ingresando cada mes, la mayoría centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza en sus países.



El número de indocumentados que llegaron el mes pasado ascendió a más de 100.000, 28% menos que en mayo, pero en un nivel que sigue siendo "crítico" según el Departamento de Seguridad Nacional.



El viernes y el sábado, decenas de manifestaciones fueron organizadas a lo largo del país por grupos que piden el cierre de los centros de detención y contra las redadas.



Varios medios estadounidenses han reportado que centros la detención mantienen a niños pequeños, separados de sus padres, en condiciones de hacinamiento y antihigiénicas.



Los funcionarios estadounidenses han reconocido la sobrepoblación, pero insisten en que están haciendo lo posible por dar condiciones decentes.



Algunos reportes del sábado sugirieron que el ICE podría requerir habitaciones de hotel para acomodar a los detenidos en las redadas.

ADEMÁS: Lo que sabemos sobre las redadas masivas que planea EE UU contra migrantes