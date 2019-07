Zonas de Honduras que estarán sin electricidad este domingo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) publicó la lista de barrios y colonias que estarán sin electricidad este domingo 14 de julio de 2019 en el Distrito Central, San Pedro Sula y La Ceiba.



A continuación la lista de colonias que estarán sin el servicio energético este domingo:



DISTRITO CENTRAL (6:00 A 8:00 AM)

Colonia Alameda

Colonia Altamira

Barrio La Guadalupe

Colonia Rubén Darío*

Bulevar Juan Pablo II

Colonia Tepeyac

Lomas del Mayab

Hospital Honduras Medical Center

Las Lomas

Torre Acqua

Barrio Morazán

Estadio Naciona

Congreso Nacional

Barrio El Olvido

Barrio La Hoya

Colonia Palmira

Hospital del Carmen

Hotel Honduras Maya

Hotel Plaza San Martín

Embajada de Los Estados Unidos

Bulevar Morazán (desde el puente desnivel del Bo. Guadalupe hasta Restaurante Wendy ́s)

La Primera avenida hasta La octava avenida de Comayagüela Hospital La Policlínica

Cruz Roja Hondureña

Ministerio de Educación Pública

Colonia Soto

Barrio Concepción

La Chivera.



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Panting

Colonia Suyapa

Colonia Suyapa Anach

Colonia Providencia I y II

San Antonio I y II

Residencial Las Acacias

San Isidro

Colonia 10 y 15 de Septiembre

Colonia Ebenezer

Villa Rica

Colonia Santa Ana

Colonia Montebello

Colonia Los Laureles

Colonia Los Tamarindos

Los Mangles

Gran Central Metropolitana

Café Continental

Oficina de Recursos Naturales

La Puerta I y II

Aldea La Cumbre

Repetidoras de la Cumbre

Chamelecon

Villas San Juan

Colonia Sabillón Cruz

Colonia Fe y Esperanza

Colonia Los Zorzales

Colonia San Jose

Colonia San Jorge

Colonia Morales I, II, III, IV

Colonia Palmira

Colonia Padilla

Aldea Chotepe

Colonia San Juan

Promuca

Plan Maestro de Aguas

Terencio Sierra

Los Ángeles

España

La Bolsa

Luz de Esperanza

Colonia Santa Barbara

Colonia 14 de Julio

La Montañita

Brisas del Canadá

Casetas Nena Hernandez

Casetas de peaje Sur

Lempira #1

La Ceibita.



LA CEIBA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia López Bonito

Residencial Pico Bonito

Colonia Alemán Bendeck

Colonia Mitch

Colonia Narciso Hernández

Colonia 9 Septiembre

Colonia 13 Abril

Colonia Elisia

Municipio de El Porvenir

Aldea Monte Video

Aldea de Burgos

Aldea El Pino

Aldea de Caracas

Aldea La Unión

Aldea Monte Pobre

Aldea El Bambú

Aldea Cáceres

Aldea El Gancho

Aldea Orotina

Aldea Saladito

Aldea Camelias

Alea El Chorizo

Municipio de San Francisco

Colonia Hyde

Escuela JFK

Aldea San Francisco Viejo

Aldea La Frutera

Cuarto Batallon de Infanteria

Aldea Santa Ana

Caicesa

Aldea El Naranjal

Municipio de la Masica

Aldea La Cumbre

Colonia Alemana

Pozo Sarco

Río Cuero

Aldea Monte Negro

Aldea Trípoli

Colonia Los Indios

Aldea Punta de Rieles

El Embarcadero

Aldea Tierra Firme

Aldea San Antonio

Aldea Agua Caliente

Aldea El Oro

Aldea San Juan Benque

Residencial Villa Real

San Juan Pueblo

Hifroelectrica Los Laureles

Hidroelectrica Contempo

Colonia Brisas de America

Aldea Siempre Viva

Aldea Lombardía

Aldea Piedra de Afilar

Flores de Italia

Mata de Guineo

La Libertad

Aldea El Suspiro

Aldea Los Cerritos

Aldea San José

La Guadalupe

La Ensenada

Municipio de Esparta

Colonia Villa Linda

Colonia Los Pinos

Colonia Satélite

Colonia Las Vegas

Barrio Danto

Colonia Melgar # 2

Colonia Gonzalo Rivera

Villas Catleen

Danto Arriba

Bombas SANAA

Colonia La Esperanza

Colonia Yesenia Castillo

Colonia Dantillo

Colonia Villas del Carmen

Colonia Las Delicias

Colonia San Juanes

Colonia San Martín

Colonia Las Flores

Colonia La Ponce

Colonia Monte Cristo

Colonia Ramón Leva (Barranco Chele)

Residencial San Gabriel

Colonia Palmira

Residencial Quinta San Fernando

Colonia Casa Blanca

Colonia Villa Santa Lucía Crila

Colonia Bajos de Palmira

Colonia Trejo

Colonia Universidad

Colonia Los Fotógrafos

Colonia Vista al Mar

Colnia El Búfalo

Colonia Gracias a Dios

Colonia Menonita

Colonia 26 de Junio

Colonia Lomas de Palmira

Iglesia Gran Comision

Colonia Rodas

Colonia Armenia Bonito

Aldea Armenia Bonito

Colonia Marisol 1 y 2

Villa Romana

Colonia Vista Palmira

Colonia Sitraleyde

Colonia Nueva Era

Aeropuerto Internacional Golosón

Colonia Roberto Padilla

Colonia Miramontes

Colonia 15 Septiembre

Coloni Club de Leones

Colonia El Confite

Colonia Irías Navas

Colonia Villa Olimpica

Colonia Carril del 7

Colonia Carril del 8

Colonia Xochimilco

Colonia Municipal

Colonia Bonitillo

Colonia Rivera del Caribe

Colonia Cerrato

Colonia Primero de Mayo.