Ante redadas contra migrantes en EE UU, México redobla asistencia consular

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El gobierno de México dijo este viernes que redobló las acciones de asistencia en sus consulados en Estados Unidos ante una operación para deportar a miles de migrantes irregulares que la administración de Donald Trump tiene prevista para este fin de semana.

La cancillería mexicana dijo en un comunicado que se redoblarán las acciones de asistencia "en apoyo a los connacionales que pudieran resultar afectados por los posibles operativos migratorios" de Estados Unidos.

Agregó que autoridades mexicanas de la red consular del país han visitado "centros de detención y procesamiento de las distintas autoridades migratorias" para entrevistar a los mexicanos detenidos.

Trump confirmó la operación en un momento en que las condiciones de los inmigrantes en los centros de detención generan un profundo debate que este viernes se traslada al Congreso de Estados Unidos, donde tuvo lugar una sesión sobre los niños separados de sus padres.

"Ellos vinieron de forma ilegal", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Van a sacar a la gente y llevarla de vuelta a sus países".

La operación, que comenzaría el domingo, está dirigida a 2,000 personas en al menos 10 ciudades y podría incluir "deportaciones colaterales", es decir que otras inmigrantes que estén en el lugar sean también detenidos, según un reporte publicado el jueves por el diario The New York Times.

Trump ha hecho de la migración un tema central de su gobierno.

Cifras En junio los arrestos de migrantes en la frontera con México cayeron un 28% hasta 104,000 personas, respecto al mes anterior, aunque lejos del nivel de 43,000 detenciones que había en el mismo periodo del año pasado.

Además, desde octubre del año pasado, la migración ilegal que cruza México para llegar a Estados Unidos ha experimentado una fuerte escalada que ha tensado las relaciones entre Washington y México.

El mes pasado, Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de México si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no frenaba el flujo de indocumentados, principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, que pasan por su territorio.

Para evitar que se concrete esa amenaza, México desplegó 6,000 efectivos de su recién creada Guardia Nacional en su frontera sur, una medida que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó como un "gran trabajo".

El sufrimiento "no puede ser olvidado"

A principios de 2017, Trump anunció un endurecimiento de la política migratoria y en 2018 lanzó su política de "tolerancia cero" que propició que más de 2,300 niños fueran separados de sus padres migrantes. El gobierno dio luego marcha atrás.



"El gobierno está provocando problemas en la frontera, no resolviéndolos", dijo el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, el demócrata Elijah E. Cummings, en una audiencia para fiscalizar la suerte de los menores.



Según un informe publicado por esta comisión, al menos 18 bebés y niños de menos de dos años fueron separados de sus padres por periodos de entre 20 días a medio año.



Al menos 241 niños separados de sus padres estuvieron en dependencias de la patrulla fronteriza por más de 72 horas, el máximo legal, señaló el informe.



Elora Mukherjee, académica de la Universidad de Columbia, que visitó un centro en Clint, Texas, contó a la Comisión que algunos niños tenían la misma ropa que cuando cruzaron la frontera y que estaban cubiertos de mocos, saliva y otros fluidos.



"Debido al olor para mí era difícil sentarme con ellos", contó la abogada.



La congresista Rashida Tlaib, que visitó uno de los centros, recordó con lágrimas a la niña guatemalteca Jakelin Caal, fallecida en diciembre mientras estaba retenida, y expuso dibujos hechos por los niños que ilustraban las duras condiciones de reclusión.



"El sufrimiento en estos campos no puede ser olvidado", dijo Tlaib.