Miley Cyrus reafirma atracción por las mujeres, pese a su boda con Liam Hemswoth

MADRID, ESPAÑA.- La cantante y actriz Miley Cyrus reveló, durante una entrevista que, a casi seis meses de matrimonio con el australiano Liam Hemswoth, aún se siente atraída por las mujeres, sin embargo aseguró que su esposo es muy comprensivo sobre el tema.



La protagonista de la serie juvenil Hannah Montana dijo durante una entrevista a la revista "Elle", que su vida sigue siendo como antes de estar casada y que el haber asumido ese compromiso no la ha privado de ser quien era.



"¿La gente de verdad cree que mi vida es estar con un puto delantal cocinando la cena?, me encuentro en una relación heterosexual, pero todavía me atraen mucho sexualmente las mujeres", declaró la artista.



Cyrus, también aprovechó para destacar cualidades que le atraen de su esposo Liam, "es el hombre perfecto, la persona que más me apoya", aseguró.

También recordó su participación en la serie de Disney donde personificaba a una típica adolescente, pero que tenía una doble vida como estrella de la música, "en el momento en que tuve relaciones sexuales fue como, no puedo ponerme la peluca de Hannah Montana otra vez. Era raro, yo había crecido", manifestó.

Además se refirió a la negativa que siente por ser mamá y dijo que no está dispuesta a traer un hijo a este mundo que no se encuentra del todo bien y que además está en desacuerdo con que a las niñas se les inculque, desde pequeñas, que deben querer ser madres y a los varones no.

Con esta entrevista donde reveló algunas de sus intimidades, la polémica Miley vuelve a estar en el ojo del huracán de la farándula, sin embargo, ella asegura que nada de lo que hace es para provocar alguna reacción en las demás personas.