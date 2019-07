Cayos Cochinos, un escenario de poesía marina en el Norte de Honduras

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Entre los destinos más admirados que la mayoría de los hondureños desean conocer está Cayos Cochinos, un pequeño edén marino que posee aguas completamente cristalinas, especies endémicas, exquisita gastronomía y la hospitalidad de los garífunas.





Lo primero que debe hacer cuando llegue a este destino es tomarse la respectiva foto en el rótulo que dice Cayos Cochinos, esta es la prueba de que usted visitó este edén marino. Foto: Honduras Tips.





Cayos Cochinos es un municipio insular del departamento de Islas de la Bahía, se encuentra a 12 kilómetros de La Ceiba. La forma de llegar a este rincón natural es a través de lancha, un recorrido de alrededor de 30 minutos por el mar Caribe.



La mejor bienvenida que reciben los turistas son los 15 archipiélagos que están acompañados de palmeras, arena blanca y agua totalmente transparente que de inmediato nos permite admirar los peces y los arrecifes de coral.



Esta herencia hondureña posee una superficie de 489.25 kilómetros cuadrados y es un área marina protegida por la Fundación Hondureña para los Arrecifes de Coral, ya que la barrera coralina que conecta hasta Roatán forma parte del Arrecife Mesoamericano y está catalogado como el segundo más grande del mundo, después de la Gran Barrera de Coral en Australia.



La mejor forma de apreciar este tesoro marino es practicando esnórquel, usted no deseará salir del agua porque la belleza que tiene esta selva marina es intachable.



En Cayos Cochinos también se encuentra la boa rosada, un reptil pequeño y pacífico. Su nombre proviene por su peculiar color de piel, que es una ligera coloración rosa pálido que obtiene aparentemente por su dieta en las islas.



Esta es una de las razones por la que los viajeros se animan a visitar este destino marino, ya que esta es una especie endémica de Honduras.





La cocina de Cayos Cochinos está a cargo de la comunidad garífuna, que pone a disposición de los visitantes pescado frito, casamiento y tajadas, manjar que nunca pasa de moda. Foto: Honduras Tips.





Gastronomía

En el cayo Chachahuate, al que también se conoce como la zona viva de Cayos Cochinos, usted podrá degustar deliciosos platillos a base de mariscos, cuyo ingrediente principal es el coco. Todas las comidas son elaboradas por garífunas, etnia que habita en este archipiélago.



Los tres platos que más ofrece esta comunidad son: machuca (sopa marinera), pescado frito y camarones al ajillo, acompañados de casamiento y tajadas. Y si anda con más antojos no pierda la oportunidad de comerse un pan de coco, pan de banano o la famosa tableta de coco.



Luego de que se deleite con estos sabores propios de los garífunas, termine su aventura bailando punta al ritmo de los tambores, y no se preocupe si no lo hace bien, ya que esta etnia solo desea que usted se divierta.



Cayos Cochinos se ha convertido en una magnífica aula viva para los investigadores de la vida animal. Tampoco olvidemos que este es un escenario idílico para productores de televisión de España e Italia que han buscado en varias ocasiones este destino para realizar varios reality shows. Si visita este edén marino le aseguramos que deseará quedarse por un largo tiempo.