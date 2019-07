Djokovic y Federer a la final de Wimbledon 

WIMBLEDON, INGLATERRA.- Novak Djokovic avanzó a la final de Wimbledon por sexta ocasión al español Roberto Bautista Agut 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 en un peleado match.

El domingo, el campeón defensor defenderá su cetro contra Roger Federer, que se impuso a Rafael Nadal 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4.



Luego de un primer set relativamente cómodo para Djokovic, Bautista Agut le rompió el servicio dos veces al serbio en el segundo, para igualar la pizarra en medio de vítores de la concurrencia ante los prospectos de un duelo animado.



Muy pronto, Djokovic estaba gritando y sacudiendo el puño tras un punto que le puso arriba un break en el tercer parcial. Momentos más tarde, coronó un intercambio de 45 disparos desde el fondo _ el más largo registrado en Wimbledon _ con un winner de revés junto a la raya para salvar un break point. Y las cosas se compusieron a su favor a partir de ahí.



"Tuve que usarlo todo”, dijo Djokovic.

En la final el domingo, Djokovic buscará su 5to título de Wimbledon y 16to de Grand Slam ante el ganador de la semifinal entre Roger Federer y Rafael Nadal, que se jugaba más tarde.

Será el primer encuentro entre esos dos grandes rivales en Wimbledon desde la épica final del 2007, ganada por Nadal 9-7 en el quinto set.



"Por supuesto, la voy a ver”, dijo Djokovic de la segunda semifinal. “Mis entrenadores probablemente verán todo el match. Yo definitivamente veré partes. Soy un fan de ese duelo. La rivalidad Federer-Nadal es una de las más épicas de todos los tiempos. Es fantástico verles jugar hoy”.



Bautista Agut, que debutaba en semis en un Grand Slam, no esperaba que su visita al All England Club durase tanto: El español debía reunirse con amigos en la isla de Ibiza para su despedida de soltero este fin de semana. En lugar de ello, sus amigos estaban en un palco de invitados en la Centre Court.



"Él no estaba abrumado con el estadio ni la ocasión. Jugó realmente bien”, dijo Djokovic. “En el primer set probablemente estaba lidiando con nerviosismo y cometió algunos errores no característicos. Pero más tarde, el inicio del segundo, se estableció”.



En ese segundo parcial, Djokovic cesó su táctica hasta el momento exitosa de ofrecer variedad en sus disparos y acercarse a la net cada vez que podía. Bautista Agut, en tanto, no fallaba un disparo.



Bautista Agut ya había vencido a Djokovic dos veces esta campaña. ¿Podría hacerlo de nuevo?



No, en gran parte porque Djokovic volvió a sus mayores habilidades. El serbio dominó en los puntos largos, cerrando con una ventaja de 29-17 cuando duraron más de 10 golpes.

Djokovic rompió el servicio para colocarse arriba 2-1 en el cuarto set y de nuevo para el 4-1, y entonces necesitó un puñado de match points para sellar el triunfo.



Federer esperó 11 años por otra oportunidad contra Nadal en la Centre Court. Esta vez fue una semifinal, no una final. Se resolvió en cuatro sets, no cinco.



Pero fue otro clásico que nadie presente va a olvidar. Especialmente Federer.



El suizo consiguió alejarse e imponerse a su viejo rival ganando finalmente con su quinto match point.



No sólo fue ésta la 40ma edición Federer vs. Nadal, sino que fue además su primer encuentro en Wimbledon desde la final del 2008. Nadal ganó esa final 9-7 en el quinto set que finalizó a las 9 pm, cuando la oscuridad comenzaba a cubrir la cancha, en el que es considerado por algunos el mejor match en la historia del tenis.



La excitación de la concurrencia se vio justificada muy pronto. Se trata, después de todo, de dos de los mejores tenistas de todos los tiempos _ quizás los dos mejores _ y ellos estuvieron a la altura de ese status varias veces en el encuentro.



Una clave, para Federer, fue que su revés fue más veloz y bajo que lo que solía ser, se mantuvo firme ante los poderosos zurdazos de Nadal. Otra fue que pudo resistir los saques el español, que han mejorado muchísimo con los años.

Federer consiguió 10 break points, y aunque convirtió solamente dos, eso fue suficiente, especialmente el vital último que puso la cuenta 2-1 en el último set. Y entonces esto: Federer ganó 25 de 33 puntos cuando se acerc-o a la net. "Estoy exhausto”, dijo Federer. Fue duro al final”.