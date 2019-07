Padre de Annabel Goldsmith publica desgarrador mensaje tras la trágica muerte de su hija

LONDRÉS, REINO UNIDO.-Lleno de tristeza y dolor, el empresario británico Ben Goldsmith, expresó el profundo vacío que deja la muerte de su hija Annabel Goldsmith, de 15 años, tras sufrir un trágico accidente en una cuatrimoto que conducía en la granja.



"Querido Dios, por favor, ¿puedes devolverme a mi hermosa, brillante y amable niña, por favor, Dios? Y si no, por favor, cuídala de manera especial", escribió en su perfil de Twitter.



Además, dio a conocer lo especial que era su pequeña. "La quiero tanto y estoy tan orgulloso de ella. Me duele tanto que no puedo describirlo", agregó el millonario Goldsmith.





Tragedia

La heredera de la fortuna más grande de Inglaterra sufrió un trágico accidente cuando paseaba en un vehículo por la propiedad de Someret, al sur del Reino Unido. La joven quedó atrapada, con el automotor sobre ella.



Al lugar del accidente llegaron médicos, ambulancias y un helicóptero, sin embargo, ella ya había perecido.



Minutos después del hecho, la policía de Avon emitió un enunciado para aclarar "la muerte de la niña no está siendo tratada como sospechosa".

Este fue el tuit que escribió el padre de la pequeña:

Dear God, please can I have my beautiful, brilliant, kind little girl back, please God. And if not, please take extra special care of her. I love her so so much and I’m so proud of her. It hurts me so much I can’t describe. pic.twitter.com/HfRlvDB1e8

Iris era la hermana mayor, tenía dos hermanos menores. Foto: Twitter.