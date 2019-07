Daniela Luján se reencuentra con Martín Ricca 15 años después de protagonizar "El Diario de Daniela"

MONTERREY, MÉXICO.- 15 años después de protagonizar la telenovela "El Diario de Daniela", los actores Daniela Luján y Martin Ricca se reencontraron en Monterrey y desataron la emoción de sus fans.



La actriz mexicana se mostró muy emocionada por volver a verse con su amigo argentino, con quien compartió durante el rodaje de las telenovelas en 1998 y 2002.



“¡Paren todo! Por coincidencias de la vida y sin planear me encontré a esta personita en Monterrey. Años de no verlo, 15 o 16, y me da tanto gusto verlo tan bien, tan simpático, derrochando talento, tal como lo recuerdo. No puedo describir la sensación que tuve al verlo, miles de emociones y recuerdos llegaron directo a mi mente y a mi corazón. Con él compartí gran parte de mi infancia, mi adolescencia y tuvimos un montón de vivencias juntos. Qué bueno verte, sigue triunfando como siempre y sigue con esa esencia que te ha hecho conquistar al público y quedarte en sus corazones tantos años”, escribió Luján en el pie de foto de la publicación.

Muy emocionados aparecen los actores en la postal. Daniela Luján junto a Martín Ricca. Foto: Instagram.





La postal obtuvo miles de reacciones y comentarios de cientos de seguidores que expresaban alegría por volver a verlos juntos. La foto rápidamente se volvió tendencia en Internet.

Al parecer los jóvenes se encuentran en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en una gira de medios. El reencuentro ocurrió por que ambos visitaron las mismas estaciones de radio.