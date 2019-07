Olban Valladares: “No se justifica el grado de violencia y vulgaridad de las últimas sesiones”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdiputado del Pinu, Olban Valladares, lamentó las prácticas del Congreso Nacional para la aprobación de decretos y leyes que son de vital importancia para el país.

¿Cómo califica que el Congreso Nacional apruebe a matacaballo algunas leyes?

Absolutamente es un abuso, porque cómo es posible que si la Cámara Legislativa es un órgano de deliberación, de buscar el camino correcto para crear marcos jurídicos adecuados a las necesidades del país, estos abusos son de tipo horizontal y tipo vertical.

Si no se estuviera tejiendo como Mandrake el mago, la gente no reaccionaría como lo está haciendo. Ahora, esto no justifica el grado de violencia y vulgaridad que hemos visto en las últimas reuniones.

¿Cómo valora la actitud del Congreso Nacional al momento de aprobar leyes en medio de protestas?

Toda acción tiene una igual o contraria reacción... Que se llegue a extremos que no son correctos, que son ofensivos, donde se quiere probar que yo tengo el poder y que yo decido, eso es una ofensa para el pueblo hondureño.

¿Qué deben hacer los parlamentarios de Libre?

Ojalá que esa bancada disidente que está en rebeldía divise un poco el daño que se le está haciendo al país, es Honduras la que sufre. Cuando nos examinan afuera para evaluarnos como posibles receptores de inversiones extranjeras, nos califican muy mal.