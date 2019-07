10 datos sobre el asesinato de Daniela Ramírez, la joven que pidió ayuda por WhatsApp cuando era secuestrada

MICHOACÁN, MÉXICO.- El lamentable asesinato de la joven Daniela Ramírez Ortíz se suma a la larga lista de femicidios ocurridos en México y en Latinoamérica.



Familiares, amigos y organizaciones defensoras de las mujeres han contado los datos más relevantes desde su desaparición hasta el hallazgo de su cuerpo sin vida. Exigen justicia para que la atrocidad no se repita con nadie más.



1. A pesar de ser joven era muy trabajadora

Daniela tenía tan solo 18 años, vivía con su madre y trabajaba en una pizzería para poder aportar a los gastos del hogar. Según información que circula, era hija única.



2. Fue raptada saliendo de trabajar

La chica laboraba en la colonia Paseos del Sur, en Xochimilco, México. El 18 de mayo salió de trabajar a las 9:00 de la noche para ir a una fiesta en casa de uno de sus amigos, por lo que abordó una unidad de transporte cerca de la alcaldía del sector.



3. Casi dos meses desaparecida

Daniela Ramírez desapareció la madrugada del 19 de mayo, luego de que el taxi que abordó la condujera por una zona distinta a la que ella había solicitado.



4. Daniela pidió ayuda

Mientras el taxista conducía por un rumbo desconocido, la joven estaba conversando con uno de sus amigos a través de Whatsapp, a quien alcanzó a decirle "¡Ayúdame por favor!, creo que el taxi me quiere secuestrar". En el mensaje le envió a su amigo una captura de pantalla del GPS de su celular, y luego no volvió a responder.

VEA: "¡Ayuda!, el taxi me quiere secuestrar": el último mensaje de Daniela Ramírez



5. Negligencia

Pese a la alerta que Daniela le dejó a su amigo, este no denunció el riesgo que ella corría y sus familiares tampoco se dieron cuenta del incidente, ya que pensaban que se encontraba en la fiesta a la que nunca llegó.



6. Acción retardada

Fue hasta la tarde del 19 de mayo cuando su familia se alarmó al ver que Daniela no regresó del trabajo, ya que pensaban que después de la reunión con sus amigos, se iría a su trabajo como normalmente lo hacía y luego regresaría a su vivienda, pero esto no pasó.



7. Búsqueda

Los familiares y amigos alertaron a las autoridades sobre la desaparición de Ramírez y una búsqueda desesperada se llevó a cabo en varias zonas del país. Después de casi dos meses encontraron sus restos a 10 kilómetros de donde su teléfono indica que estuvo la última vez.

Estas son las evidencias encontradas en la comunidad de Parres, Tlalpan. Foto: Periodista Carlos Jiménez





8. Restos

Unas botas de color café, una camiseta naranja y unos brackets, son las pistas que vinculan los restos encontrados con las cosas que portaba Daniela el día de su desaparición.



9.Análisis

La osamenta y las prendas encontradas ya están en poder de la Procuraduría General de Justicia de la Ciuda de México (CDMX), para su respectiva identificación forense.



10. Protestas

Diversos grupos feministas y de apoyo a familiares de las víctimas de desapariciones forzosas han levantado su voz en contra de este nuevo crimen que le arrebató la vida a Daniela. Ellos exigen una verdadera investigación, justicia y penas más severas contra los que cometen hechos tan atroces.