Majida Issa, “La Diabla” en "Sin senos sí hay paraíso", revela por qué dejó la serie

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Majida Issa, la actriz que interpreta a "La Diabla" en "Sin senos sí hay paraíso", decidió dejar la serie para dedicarse a otros proyectos. Su renuncia provocó un gran revuelo a finales de 2018, sin embargo, es hasta ahora que reveló los verdaderos motivos de su salida.

Durante una entrevista para la revista colombiana Vea, "La Diabla" dijo que "hay ciclos que se cumplen y siempre he creído que mi objetivo y respeto son hacia el televidente. La historia dio un montón de giros y sentía que había cumplido esa etapa".

Además, agregó que "los personajes son míos hasta el momento que se cuenta una historia y tengo qué aportarle. Cuando ya siento que no tengo más qué darle, me despido feliz".

Prefirió darle prioridad a otros proyectos que le impliquen el reto constante que está buscando siempre para su carrera. Foto Instagram @majidaissa

La guapa actriz de 38 años de edad también dejó claro que siempre le gusta aportar más de lo que exigen en sus trabajos.

"Yo nunca he trabajado por trabajar, a pesar de que he tenido necesidades económicas o que actuar no suple en todas las ocasiones las necesidades mensuales. Siempre he elegido el riesgo y sentirme feliz", detalló.

Ante la renuncia de Majida Issa, será Kimberly Reyes, una modelo, presentadora y actriz colombiana de 30 años, la encargada de personificar a "La Diabla".

Ahora protagoniza la serie Operación Pacífico de Telemundo.