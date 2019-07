Pedro Troglio y su primera prueba con Olimpia ante el Herediano de Costa Rica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Estadio Nacional de Tegucigalpa será el escenario donde se pondrá a prueba al nuevo entrenador de Olimpia, Pedro Troglio.



Tras dos semanas intensas de trabajo y tratando de encontrar un once inicial en el primer partido de la Copa Premier Centroamericana, los Albos buscarán hacer una mejor presentación que la que hizo el Real España en su derrota de 2-1 ante la Liga Deportiva Alajuelense la noche del miércoles en San Pedro Sula.



“Yo no hablo bonito... con la boca no gana nadie, en el fútbol se gana trabajando. Yo puedo hablar bien y motivar al grupo, pero los que te salvan son los jugadores y el trabajo. Nadie gana antes de tiempo, hay que jugar y ganar”, dijo el entrenador olimpista previo a este duelo.



También, el argentino hizo hincapié que su equipo empezará mostrar la nueva cara que pretende. "Así lo requiere la historia del equipo. Ya el jueves hay que empezar a ver algo de lo que quiero”.



Además, Pedro Troglio avisó que jugará con un nominal “4-2-3-1, aunque cuando el partido arranque va a ir cambiando el módulo”.



El duelo ante el Sport Herediano de Costa Rica iniciará a las 7:00 de la noche, hora de Honduras.



Posible alineación:

Olimpia: Edrick Mejívar; Jonathan Ferrari, Elmer Güity, Ever Alvarado, Jonathan Paz, Maylor Núñez, Patón Mejía, Alejandro Reyes, Matías Garrido, Michaell Chirinos y Jorge Benguché.

DT. Pedro Troglio