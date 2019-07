Hallan cadáver de Daniela Ramírez, la joven que pidió ayuda por WhatsApp cuando era secuestrada

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Daniela Ramírez, la joven mexicana que alertó a un amigo a través de WhatsApp que estaba siendo secuestrada en un taxi, fue encontrada sin vida este jueves en un sector de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.



Tras casi dos meses desaparecida, luego de haber solicitado auxilio a su amigo, ayuda que nunca llegó, el cuerpo de la joven de 18 años fue encontrado junto al de otra persona.



La familia de Daniela Ramírez relató que pudieron reconocerla por su ropa, "pudimos reconocer su dentadura y el trabajo dental que se le había hecho a través del dentista, que es nuestro tío", relató un pariente.



La desaparición y asesinato de Daniela alertó al colectivo #NiUnaMenos quienes acompañaron a amigos y familia de la joven, exigiendo justicia.

VEA: 10 datos del asesinato de Daniela Ramírez

#NiUnaMenos pide justicia para Daniela junto a su familia.

Lea: Detienen a joven que habría violado a un bebé de 13 meses en España



Cómo fue encontrada

Los familiares de Daniela realizaron una búsqueda exhaustiva, lo que permitió dar con dos osamentas en un terreno baldío al sur de la ciudad.



La ropa en la que estaban envueltas correspondía a la que usaba Daniela al momento de su secuestro. Tras exámenes forenses su familia confirmó lo peor, si se trata de Daniela.



Indiferencia de amigo colaboró con el crimen

Las súplicas de la joven a su amigo a través de WhatsApp: "Creo que el taxi me quiere secuestrar... Ayúdame", no sirvieron de nada pues este no reportó el crimen.



Daniela no solo faltó a la fiesta a la que se dirigía, tampoco llegó a dormir a casa, ni a su trabajo el día siguiente y aún así nadie había reportado su desaparición.