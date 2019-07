Murió Vincent Lambert, símbolo en Francia del debate sobre la eutanasia o muerte digna

LILLE, FRANCIA.- Vincent Lambert, en estado vegetativo desde hace casi 11 años, falleció este jueves, una semana después de la suspensión del tratamiento que lo mantenía vivo y al cabo de una batalla judicial que lo convirtió en un símbolo del debate en Francia por la muerte digna.



"Vincent murió esta mañana a las 08H24" en el hospital de Reims (noreste de Francia), indicó a la AFP François Lambert, sobrino del exenfermero de 42 años que quedó tetrapléjico en un accidente de tráfico en 2008. "Estábamos preparados para dejar que se fuera", añadió.



La muerte de Vincent es un "crimen de Estado", denunciaron por su lado en un comunicado los abogados de sus padres, Pierre y Viviane Lambert opuestos desde hace años a que se detuvieran los cuidados médicos.



Por su parte, el Vaticano expresó este jueves en un comunicado su "dolor" tras el anuncio de la muerte de Vincent Lambert, calificada de "derrota para nuestra humanidad" por la Academia pontificia para la defensa de la vida.



La Fiscalía de Reims abrió este jueves una investigación para determinar "las causas de la muerte" de Lambert.



En 2008 Vincent Lambert acababa de cumplir 32 años y estaba a punto de convertirse en padre por primera vez cuando su vida cambió para siempre a causa de un accidente de coche cerca de su casa, en la ciudad de Chalons-en-Champagne, en el noreste de Francia.



En virtud de un fallo de la Corte de Casación, el órgano jurisdiccional de más alto rango en Francia, el médico Vincent Sanchez, jefe de la unidad de cuidados paliativos del hospital de Reims, lanzó el 2 de julio una suspensión del tratamiento que se hizo efectiva al día siguiente por la noche.



Concretamente los médicos detuvieron las sondas que lo alimentaban e hidrataban y le administraron una sedación profunda y continua.



El accidente de Vincent Lambert desató una batalla legal que provocó un cisma familiar. Sus padres, Viviane y Pierre, católicos devotos, luchaban por mantenerlo con vida, con la ayuda de sus abogados y de varias asociaciones como el Comité "Apoyo a Vincent".



"Anunciamos con el corazón roto que Dios acogió en su seno a nuestro querido Vincent", declaró a la AFP David Philippon, hermanastro del paciente y también opuesto al cese del tratamiento.



Su esposa Rachel, su sobrino François y seis hermanos y hermanas denunciaban, por el contrario, un "ensañamiento terapeútico". Según ellos, Vincent había dicho que prefería morir a vivir en estado vegetativo. Nunca lo puso por escrito.



El procedimiento de detención del tratamiento ya se había puesto en marcha el 20 de mayo pero se interrumpió al día siguiente por petición del Tribunal de Apelaciones de París. Pero la Corte de Casación reabrió el proceso. "No hay más vías de recurso posibles", aseguró entonces el abogado de la esposa.



- Enredo judicial -



Su hermana Marie Lambert habló el lunes con el doctor Sanchez, quien le reiteró tener "la certeza" de que "Vincent no sufre", gracias "a las sustancias administradas".



"Por mucho que digamos que Vincent no sufre, es problemático ver su cuerpo decaer, Vincent se sofoca, está muy blanco (...) Se va a ir, siento como un alivio", declaró el lunes su sobrino François Lambert.



Desde hace seis años el caso de Vincent Lambert estaba en los tribunales y durante todo este tiempo las dos partes presentaban recurso tras recurso, acaparando la atención de la opinión pública.



Los padres de Vincent perdieron la batalla pese a sus múltiples intentos de interrumpir el proceso, como un discurso ante la ONU en Ginebra para pedir "socorro" y un último recurso, rechazado por un tribunal.



Ellos siempre consideraron a su hijo como discapacitado y no en estado vegetativo y pedían su traslado a un establecimiento especializado.



Este jueves, el fiscal de Reims, Matthieu Bourrette, anunció haber que iniciado una investigación para la "búsqueda de las causas de la muerte" de Lambert.



Una vez "informado por el hospital universitario de Reims sobre la muerte de Vincent Lambert inmediatamente decidí iniciar una investigación en busca de las causas de la muerte", señaló Bourrette, quien precisó que la policía judicial de Reims estará a cargo de la misma.

Al contrario de otros países europeos como Holanda, Bélgica o Suiza, la eutanasia activa o el suicidio activo están prohibidos en Francia.



No obstante, la ley Léonetti, adoptada en 2005, prevé la posibilidad de detener un tratamiento si se trata de una "obstinación irrazonable".