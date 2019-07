Este domingo iniciarán redadas contra migrantes indocumentados en EE UU, según New York Times

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La "cacería" de migrantes indocumentados en Estados Unidos por el gobierno del presidente Donald Trump iniciará este domingo, según informó New York Times.



Trump habría girado órdenes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que ejecuten operativos en 10 ciudades de EE UU.



La redada masiva tiene como objetivo deportar a 2,000 migrantes sin papeles, según le confirmaron al portal estadounidense dos trabajadores y un extrabajador anónimos del Ministerio del Interior de la administración estadounidense.

De acuerdo a NYT, las personas a capturar y deportar son miembros de familias inmigrantes a quienes les fueron rechazadas sus solicitudes de asilo.



Entre las ciudades donde se ejecutarán las redadas masivas se encuentran Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles, informó por su parte The Washington Post.



La supuesta redada fue confirmada por el director interino de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (ICE), Ken Cuccinelli, quien aseguró que la captura de indocumentados "absolutamente van a suceder".



"No vamos a decir cuándo se desplegarán los elementos operacionales. Absolutamente van a suceder. Hay aproximadamente un millón de personas en este país con órdenes de retiro. Y, por supuesto, eso no es lo que ICE buscará hacer en este tema, pero ese es el grupo de personas que han ido a través de la cadena del debido proceso", explicó.



En su campaña política, Trump prometió expulsar a 12 millones de migrantes que viven de forma ilegal en Estados Unidos, lo que agentes del ICE calificaron como imposible, debido a que solo tienen 20,000 agentes en el país.

