Los Simpson rinden homenaje a la selección femenina de Estados Unidos con crítica a Trump

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La famosa familia amarilla rindió homenaje a sus campeonas. Los Simpson se unieron a la ola de felicitaciones para las jugadoras de la selección de Estados Unidos tras haber levantado la copa en el Mundial Femenino Francia 2019.

Con una imagen conmemorativa al logro y un poco de polémica a su paso, Marge, Homero y compañía figuran en una imagen en la que le dan la bienvenida a su casa a las futbolistas, que están marcando la historia del deporte femenino a nivel mundial.

"Welcome Champs, It´s not the white house but come on in" (Bienvenidas campeonas, no es la Casa Blanca, pero pueden entrar), es el mensaje que se logra ver de fondo en la imagen compartida en el perfil oficial de Twitter de Los Simpson.

De inmediato, el tuit se viralizó en redes, pues además del homenaje hace eco a la polémica protagonizada por la jugadora Megan Rapinoe, quien le aseguró a Donald Trump que no iría a la "puta Casa Blanca" si las invitaran por ganar la copa, a lo que el presidente estadounidense le respondió que primero se preocupara por ganarla y después hablara.

Rapinoe

La capitana, quien se ha declarado abiertamente homosexual, también apuntó al célebre eslogan 'Make America Great Again (Devolver la grandeza a Estados Unidos)' de Trump, diciendo que el presidente está mirando hacia un pasado que "no fue bueno para todos".



"Yo diría que su mensaje está excluyendo a las personas. Me está excluyendo. Está excluyendo a las personas que se parecen a mí. Está excluyendo a las personas de color", dijo Rapinoe cuando se le preguntó qué mensaje tenía para Trump.



"Puede que haya sido genial para algunas personas y quizás Estados Unidos sea bueno para algunas personas en este momento, pero no lo es para suficientes estadounidenses en este mundo", insistió Rapinoe.